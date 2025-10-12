Acre
Um terço dos acreanos já sentiu os efeitos das mudanças climáticas, aponta pesquisa
As mudanças climáticas já fazem parte da realidade de milhares de acreanos. Segundo o estudo “Mais Dados, Mais Saúde – Clima e Saúde na Amazônia Legal”, realizado pela Umane e Vital Strategies, com apoio do Instituto Devive, 32% dos moradores da Amazônia Legal, incluindo o Acre, afirmam ter sido diretamente afetados por eventos climáticos extremos como secas, queimadas e ondas de calor.
A pesquisa, que ouviu 4 mil pessoas entre maio e julho de 2025, revelou que a percepção sobre o aquecimento global é praticamente unânime entre os moradores da região: 88,4% acreditam que as mudanças climáticas estão acontecendo, e 90,6% reconhecem que o planeta já aqueceu.
De acordo com o levantamento, mais de 82% dos entrevistados da região da Amazônia Legal relataram sentir calor mais intenso, enquanto 75% apontaram piora na qualidade do ar, fenômenos agravados pelas queimadas e pela redução dos cursos d’água.
Cerca de 73% dos moradores da Amazônia Legal perceberam alta no preço dos alimentos, resultado de períodos de estiagem e perda de produtividade agrícola. Entre comunidades tradicionais, como ribeirinhos e extrativistas, 21,4% afirmaram ter sofrido prejuízos diretos na produção de alimentos e 24,1% notaram piora na qualidade da água utilizada para o consumo e o cultivo
O levantamento também revelou que metade dos entrevistados mudou hábitos para reduzir danos ao meio ambiente, 64% afirmaram separar o lixo e 38,4% relataram sentir culpa ao desperdiçar energia. Entre os povos e comunidades tradicionais, 42,2% afirmaram ter sido diretamente afetados pelos eventos climáticos, reforçando a vulnerabilidade dessas populações.
Com possibilidade de chuvas, domingo será de sol forte e calor intenso no Acre
O domingo, 12, será marcado por tempo quente e abafado em todo o Acre. De acordo com a previsão meteorológica, o sol predomina ao longo do dia, mas podem ocorrer pancadas rápidas e localizadas de chuva, principalmente no período da tarde. A umidade relativa do ar deve cair nas horas mais quentes, oscilando entre 30% e 40% nas regiões leste e sul do estado.
O mesmo cenário se repete nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, onde a probabilidade de chuva é baixa, mas o calor deve ser intenso, com temperaturas máximas entre 35ºC e 37ºC. Os ventos sopram fracos, vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste.
No centro e oeste do Acre, que abrangem Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o domingo também será de sol e calor forte, com temperaturas variando entre 34ºC e 36ºC. A umidade mínima deve ficar entre 40% e 50%, enquanto a máxima pode chegar a 95% nas primeiras horas do dia.
O panorama regional segue semelhante em partes do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e regiões de selva da Bolívia e do Peru, onde o tempo quente predomina, mas há possibilidade de chuvas rápidas. Em áreas isoladas do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, as pancadas podem ser mais intensas e acompanhadas de trovoadas.
Apesar da previsão de poucas chuvas no Acre, o calor continua predominando em todas as regiões, exigindo atenção especial à hidratação e aos cuidados com a exposição prolongada ao sol.
Rio Acre segue com nível baixo e sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, aponta Defesa Civil
O nível do Rio Acre amanheceu neste domingo, 12, em 2,21 metros, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. A medição foi realizada às 5h12 e indica estabilidade em relação aos últimos dias, mantendo-se muito abaixo das cotas de alerta (13,50 m) e de transbordo (14,00 m).
De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, não houve registro de chuvas nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico permaneceu em 0,0 mm. A ausência de precipitação contribui para que o nível do rio continue baixo,
MPAC recomenda medidas urgentes para conter gastos com pessoal na prefeitura de Rodrigues Alves
Município excedeu limite legal em quatro períodos consecutivos e pode ter repasses suspensos; prefeitura tem 15 dias para apresentar plano de ajuste
O Ministério Público do Acre (MPAC) emitiu recomendação urgente para que a prefeitura de Rodrigues Alves adote medidas imediatas para conter os gastos com pessoal, após constatar que o município excedeu o limite permitido pela legislação em quatro períodos consecutivos. O promotor Washington Guedes Pequeno, autor da ação, alertou que a administração municipal pode sofrer sanções, incluindo a suspensão do recebimento de repasses de outras esferas governamentais.
A recomendação foi direcionada ao prefeito Salatiel Magalhães (PSD) e aos secretários municipais, dando um prazo de 15 dias para que a prefeitura detalhe as medidas adotadas e apresente um plano com prazos definidos para regularização da situação. O MPAC destacou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) já havia emitido alerta em maio de 2023, sem que ações concretas fossem registradas.
Caso não promova a redução de despesas, Rodrigues Alves poderá atingir o limite prudencial, o que impediria a prefeitura de contratar pessoal, conceder reajustes, criar funções, autorizar horas extras, além de obrigar o corte de comissionados e a dispensa de temporários. Em casos extremos, até servidores efetivos poderiam ser dispensados, desde que haja amparo legal.
