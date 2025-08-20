Um mês após morte de bióloga por linha com cerol em Cruzeiro do Sul, investigações não têm avanços concretos

Caso Jéssica Souza, de 33 anos, completa 30 dias sem respostas sobre quem empinava pipa com material cortante; MP-AC havia dado prazo para conclusão do inquérito

Um mês após a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, vítima de uma linha com cerol que atingiu seu pescoço enquanto pilotava uma motocicleta em Cruzeiro do Sul, as investigações policiais não apresentaram avanços significativos. A falta de informações oficial tem mantido familiares e a comunidade local em estado de angústia e expectativa por justiça.

O crime ocorreu no dia 19 de julho, quando Jéssica trafegava pela Rua do Purus, nas proximidades da Escola Dom Henrique Ruth, no bairro João Alves. A vítima foi mortalmente atingida pelo material cortante – uma mistura proibida de cola com vidro moído conhecida como cerol. Seu marido, o policial militar Kelvin Vieira, confirmou que recebeu algumas informações sigilosas da corporação, mas mantém esperança de que a polícia consiga elucidar o caso.

A Polícia Civil instaurou inquérito com determinação do Ministério Público do Acre para conclusão em 30 dias, incluindo perícia no local, coleta de imagens de segurança, oitiva de testemunhas e análise do material utilizado. O principal desafio, segundo fontes investigativas, é identificar quem empinava a pipa no momento do acidente – que possivelmente seria menor de idade, o que demandaria apuração sob as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O uso de cerol ou linha chilena é proibido no Acre desde 2024 (Lei Estadual nº 4.394), com vedação de uso, posse, comercialização e fabricação. O Código Penal ainda prevê pena de detenção para quem coloca outrem em risco (artigo 132). Enquanto a família aguarda respostas, o caso reforça o alerta sobre os perigos letais desses materiais cortantes, transformados de brinquedo em ameaça real em todo o país.

