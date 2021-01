Depois do assalto frustrado na casa de câmbio localizada no bairro Villa Montes, na cidade de Cobija, capital de Pando (BO), a polícia foi acionada de imediato para efetivos policiais para encontrar o paradeiro de dois sujeitos de nacionalidade brasileira, segundo testemunhas no local.

Era por volta das 13 horas e depois de uma intensa busca efetiva da Força Especial de Luta contra o Crime (FELCC), conseguiram encontraram um dos envolvidos a bordo de uma motocicleta tentando atravessar a fronteira pela ponte internacional, rumo à Epitaciolândia.

Depois da intervenção policial, o sujeito que tinha em seu poder um revólver calibre 38, admitiu ter participado na tentativa de roubo à casa de envio de dinheiro.

O sujeito de nacionalidade brasileira (nome não divulgado), foi transferido para celas da força anticrime. Os policiais continuaram com a investigação e tentar localizar seu cúmplice.

Até o final do dia desta quinta-feira, o segundo suspeito ainda não havia sido localizado pelas autoridades bolivianas. As polícias brasileiras foram acionadas e se acredita que somente após ouvir o detido, poderão saber a identificação dos acusados.

Mais informações a qualquer momento.

