Extra
Um dos maiores traficantes do mundo se alia ao PCC e ameaça guerra na fronteira da Bolívia com o Brasil
O narcotraficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 anos, considerado um dos chefes do tráfico mais poderosos da América do Sul, apareceu em um vídeo divulgado no fim de outubro fazendo ameaças de guerra e ostentando aliança com o Primeiro Comando da Capital (PCC), principal facção criminosa do Brasil. A gravação, obtida pela coluna da jornalista Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles, mostra Marset fortemente armado, cercado por seguranças e exibindo símbolos ligados à facção paulista.
Quem é Sebastián Marset
Conhecido como “El Jugador” (O Jogador), Marset é apontado por investigações internacionais como o principal articulador das rotas de cocaína da Bolívia e do Paraguai para a Europa. Ele é procurado pela Interpol e pela DEA (Drug Enforcement Administration) dos Estados Unidos.
As autoridades atribuem a ele o envio de mais de 16 toneladas de cocaína pura para o exterior, além do comando de uma rede internacional de lavagem de dinheiro com empresas de fachada em diversos países.
Durante operações realizadas nos últimos anos, foram apreendidos bens avaliados em milhões de dólares, entre eles 13 aviões, 80 caminhões de transporte internacional, sete embarcações, mais de cinco mil cabeças de gado, 10 toneladas de cocaína de alta pureza e aproximadamente 1 milhão de dólares em joias.
Marset também é acusado de corrupção de autoridades, financiamento de homicídios e uso de identidades falsas. Em determinado período, chegou a atuar como jogador de futebol na Bolívia, utilizando documentos brasileiros falsificados.
O vídeo e as ameaças
No vídeo divulgado, o narcotraficante aparece na região de Santa Cruz de la Sierra, considerada o principal polo logístico do tráfico boliviano, cercado por homens armados e fardas táticas. Diante das câmeras, ele faz ameaças diretas a rivais e às forças policiais da região.
“Vocês ficam dizendo onde a gente está… Hoje posso estar aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro na Colômbia. Onde for, estamos preparados para fazer guerra com quem for, com o Colla, com a polícia. Não ligo para ninguém”, diz Marset na gravação.
A fala faz referência a Erlan García López, conhecido como “El Colla”, ex-aliado e hoje rival declarado de Marset. Autoridades bolivianas investigam se a mensagem está relacionada ao sequestro de Colla, ocorrido recentemente, que teria desencadeado uma disputa entre grupos criminosos pelo controle da rota da cocaína no país.
Marset encerra o vídeo com uma advertência:
“Melhor sermos amigos do que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem.”
Aliança com o PCC
Segundo apuração do Metrópoles e de outros veículos da região, o vídeo confirma a aproximação do grupo de Marset com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A aliança seria estratégica para ampliar o domínio sobre a rota Bolívia–Brasil–Paraguai–Europa, uma das mais lucrativas do tráfico internacional.
Fontes da área de segurança apontam que a parceria se fortaleceu nos últimos anos, especialmente após o período em que Marset esteve preso no Uruguai, onde teria mantido contato com membros da facção brasileira.
A cooperação inclui logística aérea e terrestre, fornecimento de armamento e intercâmbio de rotas de exportação de cocaína para o exterior.
Risco na fronteira
A gravação e as ameaças acenderam o alerta das autoridades brasileiras que atuam na faixa de fronteira entre o Mato Grosso do Sul e a Bolívia, além de áreas próximas ao Acre e ao Paraguai.
Segundo informações de veículos locais, os órgãos de inteligência estão monitorando movimentos que indiquem reorganização de rotas do tráfico e aumento do fluxo de armas e drogas na região.
O vídeo também evidencia a expansão internacional do PCC, que há anos deixou de atuar apenas em território brasileiro e hoje possui ramificações em diversos países da América do Sul.
Operações e contexto
Nos últimos meses, as forças de segurança da Bolívia e do Paraguai realizaram uma série de operações contra o cartel de Marset, resultando em apreensões recordes de cocaína e bloqueio de bens milionários.
Mesmo assim, o traficante segue foragido e, segundo as autoridades, alterna sua base entre Bolívia, Paraguai e Colômbia.
No Brasil, o vídeo reforçou o alerta sobre disputas entre facções. Enquanto o Comando Vermelho (CV) enfrenta operações policiais no Rio de Janeiro e na fronteira norte, o PCC amplia sua influência sobre o tráfico internacional, buscando alianças que garantam domínio sobre as rotas e os lucros do comércio de cocaína.
Situação atual
Até o momento, nenhum órgão internacional confirmou oficialmente a veracidade integral do vídeo, mas a gravação é tratada como autêntica por autoridades da Bolívia e por veículos de imprensa regionais.
Marset segue foragido e continua listado como um dos criminosos mais procurados do mundo.
Comentários
Extra
Do Atlântico ao Pacífico: Trans Acreana atravessa o Continente para levar torcedores à final da Libertadores em Lima
Por Dora Monteiro, da Assessoria
Para atender à corrida de torcedores brasileiros rumo à disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo título da Copa Libertadores da América em Lima, no Peru, a empresa Trans Acreana está apostando em seus cinco anos de experiência na linha regular de ônibus ligando o Rio de Janeiro à capital peruana.
A companhia lançou um pacote especial de viagem “bate-volta” em ônibus-leito equipados com internet via satélite, Wi-Fi e ar-condicionado, um conforto comparável ao de ponte aérea sobre rodas. O investimento, de R$ 2,6 mil, pode ser parcelado em até seis vezes.
A caravana parte do Rio de Janeiro às 13h do dia 23 de novembro, com paradas programadas para embarque de passageiros em São Paulo, Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), última capital antes da fronteira com o Peru.
Em seguida a caravana segue para Porto Maldonado e começa a subida das Cordilheiras dos Andes. A chegada ao Estádio Nacional, em Lima, está prevista para o dia 28, véspera da grande decisão, depois de cinco dias de estrada e mais de seis mil quilômetros percorridos. O retorno será no dia 30, às 13h, deixando aos passageiros tempo suficiente para celebrar o título ou afogar as mágoas na boemia limeña.
Mais do que uma viagem para ver futebol, o trajeto oferece um recorte impressionante da geografia sul-americana. Dos campos do cerrado e das planícies do Pantanal mato-grossense às florestas amazônicas, antes da subida aos altiplanos andinos e da descida vertiginosa até as escarpas que margeiam o Pacífico. É uma travessia por seis biomas e por uma diversidade cultural e ambiental única no planeta.
A Trans Acreana mantém, desde 2020, as linhas regulares Rio Branco–Puerto Maldonado–Lima e Rio de Janeiro–Lima. Esta última, com mais de 6.300 quilômetros de extensão, figura no Guinness Book como a viagem de ônibus mais longa do mundo — uma proeza logística que agora se soma ao fervor do futebol continental.
Com o motor em marcha e o coração na Libertadores, os torcedores que embarcarem nessa jornada terão não apenas uma final para recordar, mas também uma epopeia rodoviária pela espinha dorsal da América do Sul.
Comentários
Extra
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL – AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE ASSIS BRASIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2025
Objeto: Contratação destinada a executar serviços de serviços de internet com link dedicado, com instalação e serviços de internet com banda compartilhada (banda larga), com instalação, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil.
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data de Reabertura: 18/11/2025 às 09:00hrs.
Retirada do Edital: 04/11/2025 à 18/11/2025 – Horário: de Segunda a Sexta Feira das 07:00 às 13:00 horas.
Através do e-mail: [email protected] no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ ou no site da Prefeitura Municipal: https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes
Assis Brasil-AC, 03 de novembro de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro
Comentários
Extra
Polícia Civil prende casal em Rio Branco envolvido em homicídio ocorrido em Epitaciolândia
Suspeitos foram localizados em Rio Branco, seis meses após o assassinato de Victor Rafael, executado a queima-roupa
A Polícia Civil do Acre prendeu dois suspeitos envolvidos no homicídio de Victor Rafael, ocorrido em 4 de abril deste ano, na Rua Ana de Souza Lira, bairro Liberdade, em Epitaciolândia. A vítima foi executada com pelo menos cinco tiros a queima-roupa.
Segundo informações, Victor, morador do bairro José Hassem, morreu ainda no local antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O atirador fugiu logo após os disparos, deixando a vítima caída na calçada.
Na ocasião, a Polícia Militar isolou a área, e a Perícia Técnica do Instituto Médico Legal (IML) realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi levado a Rio Branco para exame cadavérico e, em seguida, liberado à família.
Após meses de investigação, a Polícia Civil identificou os principais suspeitos, que haviam fugido para a capital logo após o crime. O casal Kauâ Pereira Bento, de 20 anos, e Kaylane Kirsten Freitas, de 19 anos, foi localizado no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.
Com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os agentes cumpriram mandado de prisão e conduziram os dois à delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça.
As autoridades seguem apurando as motivações do crime.
MATÉRIA RELACIONADA
Jovem é executado a tiros durante noite chuvosa em Epitaciolândia
Você precisa fazer login para comentar.