Um dos maiores traficantes do mundo se alia ao PCC e ameaça guerra na fronteira da Bolívia com o Brasil

O narcotraficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 anos, considerado um dos chefes do tráfico mais poderosos da América do Sul, apareceu em um vídeo divulgado no fim de outubro fazendo ameaças de guerra e ostentando aliança com o Primeiro Comando da Capital (PCC), principal facção criminosa do Brasil. A gravação, obtida pela coluna da jornalista Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles, mostra Marset fortemente armado, cercado por seguranças e exibindo símbolos ligados à facção paulista.

Quem é Sebastián Marset

Conhecido como “El Jugador” (O Jogador), Marset é apontado por investigações internacionais como o principal articulador das rotas de cocaína da Bolívia e do Paraguai para a Europa. Ele é procurado pela Interpol e pela DEA (Drug Enforcement Administration) dos Estados Unidos.

As autoridades atribuem a ele o envio de mais de 16 toneladas de cocaína pura para o exterior, além do comando de uma rede internacional de lavagem de dinheiro com empresas de fachada em diversos países.

Durante operações realizadas nos últimos anos, foram apreendidos bens avaliados em milhões de dólares, entre eles 13 aviões, 80 caminhões de transporte internacional, sete embarcações, mais de cinco mil cabeças de gado, 10 toneladas de cocaína de alta pureza e aproximadamente 1 milhão de dólares em joias.

Marset também é acusado de corrupção de autoridades, financiamento de homicídios e uso de identidades falsas. Em determinado período, chegou a atuar como jogador de futebol na Bolívia, utilizando documentos brasileiros falsificados.

O vídeo e as ameaças

No vídeo divulgado, o narcotraficante aparece na região de Santa Cruz de la Sierra, considerada o principal polo logístico do tráfico boliviano, cercado por homens armados e fardas táticas. Diante das câmeras, ele faz ameaças diretas a rivais e às forças policiais da região.

“Vocês ficam dizendo onde a gente está… Hoje posso estar aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro na Colômbia. Onde for, estamos preparados para fazer guerra com quem for, com o Colla, com a polícia. Não ligo para ninguém”, diz Marset na gravação.

A fala faz referência a Erlan García López, conhecido como “El Colla”, ex-aliado e hoje rival declarado de Marset. Autoridades bolivianas investigam se a mensagem está relacionada ao sequestro de Colla, ocorrido recentemente, que teria desencadeado uma disputa entre grupos criminosos pelo controle da rota da cocaína no país.

Marset encerra o vídeo com uma advertência:

“Melhor sermos amigos do que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem.”

Aliança com o PCC

Segundo apuração do Metrópoles e de outros veículos da região, o vídeo confirma a aproximação do grupo de Marset com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A aliança seria estratégica para ampliar o domínio sobre a rota Bolívia–Brasil–Paraguai–Europa, uma das mais lucrativas do tráfico internacional.

Fontes da área de segurança apontam que a parceria se fortaleceu nos últimos anos, especialmente após o período em que Marset esteve preso no Uruguai, onde teria mantido contato com membros da facção brasileira.

A cooperação inclui logística aérea e terrestre, fornecimento de armamento e intercâmbio de rotas de exportação de cocaína para o exterior.

Risco na fronteira

A gravação e as ameaças acenderam o alerta das autoridades brasileiras que atuam na faixa de fronteira entre o Mato Grosso do Sul e a Bolívia, além de áreas próximas ao Acre e ao Paraguai.

Segundo informações de veículos locais, os órgãos de inteligência estão monitorando movimentos que indiquem reorganização de rotas do tráfico e aumento do fluxo de armas e drogas na região.

O vídeo também evidencia a expansão internacional do PCC, que há anos deixou de atuar apenas em território brasileiro e hoje possui ramificações em diversos países da América do Sul.

Operações e contexto

Nos últimos meses, as forças de segurança da Bolívia e do Paraguai realizaram uma série de operações contra o cartel de Marset, resultando em apreensões recordes de cocaína e bloqueio de bens milionários.

Mesmo assim, o traficante segue foragido e, segundo as autoridades, alterna sua base entre Bolívia, Paraguai e Colômbia.

No Brasil, o vídeo reforçou o alerta sobre disputas entre facções. Enquanto o Comando Vermelho (CV) enfrenta operações policiais no Rio de Janeiro e na fronteira norte, o PCC amplia sua influência sobre o tráfico internacional, buscando alianças que garantam domínio sobre as rotas e os lucros do comércio de cocaína.

Situação atual

Até o momento, nenhum órgão internacional confirmou oficialmente a veracidade integral do vídeo, mas a gravação é tratada como autêntica por autoridades da Bolívia e por veículos de imprensa regionais.

Marset segue foragido e continua listado como um dos criminosos mais procurados do mundo.

