“Um dia de muita alegria”, diz Alan Rick ao entregar novo ônibus ao Hemoacre junto com Gladson

O deputado federal Alan Rick (DEM), juntamente com o governador Gladson Cameli, a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, e equipe do Hemoacre entregaram nesta sexta-feira, 1º de outubro, o novo ônibus ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre – Hemoacre. O Hemóvel foi adquirido por meio de emenda individual do parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão.

O novo ônibus tem dois andares e funcionará com toda a estrutura de um hemocentro, além de mais conforto aos doadores com poltronas elétricas modernas, freezer, banheiro, sala de coleta, triagem e acessibilidade para cadeirantes.

“Foi muito gratificante finalmente entregar o novo ônibus do nosso hemocentro, que conta com tecnologia de ponta sendo inclusive adaptado para cadeirantes. A nova unidade móvel vai substituir o velho “morcegão” que já tem mais de 32 anos de uso. Somente dois estados possuem um ônibus com toda essa estrutura, Paraná e agora o Acre. Um trabalho em conjunto entre o nosso mandato e a equipe do Hemoacre nas pessoas da gerente Administrativa, Milena Dias, e da Diretora Josiane Amorim, e do governo do Estado, por meio da secretária de Saúde Paula Mariano. Em nome delas cumprimento todos que estiveram envolvidos nesse projeto!”, falou Alan.

De acordo com o deputado, será construída ainda uma garagem coberta para acomodar o Hemóvel.

A diretora do Hemoacre, Josiane Amorim, destaca a importância do novo Hemóvel. “Esse ônibus vai melhorar e ampliar nossa coleta. Nosso ônibus atual, por ser antigo, não nos permite ir ao interior, nas faculdades, empresas e quartéis que são nossos grandes parceiros. Com o novo ônibus dispomos de uma estrutura moderna de atendimento”.

A secretária Paula Mariano reforça a parceria do mandato de Alan com a saúde do Acre. “Com essa unidade em funcionamento, o Hemoacre poderá ampliar a coleta e atender melhor as demandas diárias das unidades de saúde. Agradeço imensamente do deputado Alan Rick por seu compromisso com a área da Saúde. Ele é um verdadeiro amigo do governo do Estado”, disse.

Por fim, o governador Gladson Cameli agradeceu ao deputado por ajudá-lo a fortalecer a Saúde do Estado. “Alan Rick é diferenciado! O que esse homem tem ajudado o Estado não é brincadeira. E até quando ele traz demanda, vem com a solução. O mínimo que ele merece é ser reeleito. Agradeço todo esforço, empenho e dedicação que vem tendo com o nosso governo e com o povo acreano. Esse ônibus é lindo e vai ter muita serventia a todo o Estado”.