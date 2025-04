Ulysses acusa PRF de acobertar motorista em acidente: “cometeram crime auxiliando fuga”

O ex-fuzileiro naval Erasmo Sérgio Alves, de 52 anos, conhecido como “Careca”, foi preso em Rio Branco, no Acre, sob acusação de integrar o grupo criminoso conhecido como “Novo Cangaço”, especializado em ataques a bancos com táticas paramilitares. Ele também possui dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Espírito Santo, onde é acusado de crimes como roubo e uso de identidade falsa, com penas que somam mais de 40 anos de reclusão.

A prisão ocorreu no dia 9 deste mês de abril, após uma investigação conjunta da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e da Coordenação de Recursos Especiais (CORE). O suspeito levava uma vida de luxo em uma casa de alto padrão no Conjunto Tangará, bairro Estação Experimental, utilizando o nome falso de Augusto Sérgio Alves.

Durante a audiência de custódia realizada no Fórum Criminal de Rio Branco, “Careca” admitiu os crimes cometidos no passado, mas alegou estar afastado do mundo do crime desde 2013, quando deixou o sistema prisional. “Tenho um mandado de prisão por roubo de 1999. Quero cumprir o restante da minha pena aqui no Acre”, disse ele ao juiz da Vara de Garantias.

Erasmo negou ter se identificado com o nome falso no momento da prisão, mas os investigadores apresentaram gravações que comprovam o uso da identidade falsa e uma declaração mentirosa de que seria natural de Sena Madureira (AC).

Apesar disso, o juiz concedeu liberdade provisória ao acusado no processo relativo ao uso de documento falso, crime considerado de menor potencial ofensivo. No entanto, Erasmo continuará preso devido aos mandados de prisão pendentes, um deles expedido pela Justiça Federal.

