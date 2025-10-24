Acre
Último fim de semana de outubro será quente e com chuvas pontuais no Acre
O último fim de semana de outubro de 2025 promete temperaturas elevadas e clima abafado no Acre, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais em várias regiões do estado. Em alguns pontos, as precipitações poderão ser fortes, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas moderadas de vento. Os dados são do Portal O Tempo Aqui, do meteorologista, Davi Friale.
Segundo a previsão, as temperaturas máximas à tarde devem variar entre 32ºC e 35ºC, enquanto as mínimas, no início do dia, ficarão entre 22ºC e 25ºC. A elevada umidade do ar, vinda do oceano Atlântico, deve aumentar a sensação térmica, que poderá ultrapassar os 36ºC, provocando desconforto.
Os ventos soprarão fracos a calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste, e poderão ocorrer rajadas moderadas. No entanto, a partir de segunda-feira (27), a chegada de ventos do sudeste deve provocar chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser muito intensas em alguns municípios, com previsão de manutenção desse cenário até, pelo menos, quarta-feira (29).
Comentários
Acre
Governo Federal anuncia R$ 180 milhões em investimentos para o Acre
Recursos serão aplicados em segurança pública e infraestrutura na Região do Calha Norte; portaria com destinação foi publicada no Diário Oficial da União
O Governo Federal destinou mais de R$ 180 milhões em novos investimentos para o Acre através da Portaria SOF/MPO nº 402/2025, publicada nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União. O montante será aplicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
Do total, R$ 29,5 milhões serão destinados ao fortalecimento da segurança pública, com recursos para compra de veículos, equipamentos e custeio de operações de prevenção e combate ao crime. Já a maior parte dos recursos, aproximadamente R$ 151,3 milhões, será investida em projetos de infraestrutura essencial nos municípios da Região do Calha Norte, incluindo aquisição de máquinas, veículos e equipamentos.
A medida, assinada pelo subsecretário de Gestão Orçamentária Gláucio Rafael da Rocha Charão, entra em vigor imediatamente, representando um significativo aporte de recursos federais para o desenvolvimento do estado.
Distribuição dos recursos
Ministério da Justiça: R$ 29,5 milhões
Fortalecimento da segurança pública
Aquisição de veículos e equipamentos
Custeio de operações de prevenção e combate ao crime
Ministério da Integração: R$ 151,3 milhões
Projetos de infraestrutura na região da Calha Norte
Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos
Aspectos legais
- Portaria SOF/MPO nº 402/2025
- Assinatura: Gláucio Rafael da Rocha Charão (subsecretário de Gestão Orçamentária)
- Vigor: Efeitos imediatos a partir da publicação
Os investimentos reforçam a presença federal em regiões estratégicas do Acre, com foco no combate ao crime organizado e no desenvolvimento da infraestrutura logística – dois desafios históricos para o estado localizado na fronteira com o Peru e a Bolívia.
Comentários
Acre
Acre tem gasolina mais cara do país com média de R$ 7,40 por litro
O Acre registrou, em outubro de 2025, o maior preço médio da gasolina do Brasil, segundo levantamento do Brasil em Mapas, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O litro do combustível no estado é vendido, em média, por R$ 7,40, superando os valores do Amazonas (R$ 6,99) e de Roraima (R$ 6,95).
O preço elevado no Norte reflete, em parte, os efeitos da venda da Refinaria de Manaus, que tinha grande influência econômica na região. Os custos logísticos e o transporte por longas distâncias também continuam a pressionar os preços nos postos acreanos. Em contrapartida, os menores valores médios foram registrados no Maranhão (R$ 5,58), Mato Grosso do Sul (R$ 5,76) e Goiás (R$ 5,94).
Queda nacional de 15,8% desde 2022
Apesar das diferenças regionais, o preço médio nacional da gasolina apresentou queda de 15,8% em três anos. Em junho de 2022, o combustível atingiu seu recorde histórico, com média nacional de R$ 7,39 o litro, chegando a R$ 7,68 no Pará e R$ 7,67 na Bahia.
A alta na época foi impulsionada pela valorização do petróleo no mercado internacional e pelos impactos da pandemia, que elevaram custos de transporte e logística. Mesmo com a redução emergencial do ICMS, aprovada às vésperas das eleições de 2022, os preços permaneceram elevados.
Em 2025, o valor médio nacional caiu para R$ 6,22 por litro, resultado da nova política de preços menos atrelada ao mercado internacional e da estabilização dos custos de produção.
Poder de compra recuperado
O levantamento também mostra uma melhora significativa no poder de compra do trabalhador brasileiro. Em 2022, o salário mínimo sem aumento real permitia a compra de apenas 164 litros de gasolina, o menor volume desde 2014.
Três anos depois, com a redução dos preços e o reajuste do salário mínimo, o mesmo valor passou a permitir a aquisição de 244 litros, representando uma recuperação de 48% no poder de compra do consumidor.
Dez anos de variações
Entre 2015 e 2025, o preço médio da gasolina no Brasil variou de R$ 3,82 para R$ 6,22, um aumento acumulado de 62,8%, ou R$ 2,40 por litro. O pico foi registrado em 2021, quando o preço médio nacional chegou a R$ 6,63.
Comentários
Acre
Junina Pega-Pega segue encantando com o projeto “Pé na Estrada” em escolas do Acre
Dry Alves, Ascom
O projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” continua sua jornada cultural levando a alegria das festas juninas a novas comunidades escolares. Nesta sexta-feira, 24 de outubro, o grupo realiza duas apresentações especiais: às 15h, no Colégio Acreano, em Rio Branco, e às 17h, na Escola Cívico-Militar Aldaci Simões, em Senador Guiomard.
As apresentações prometem envolver estudantes e educadores em um espetáculo repleto de música, dança, emoção e tradição, reafirmando o compromisso da Junina Pega-Pega em manter viva a cultura popular dentro do ambiente escolar. As ações contam com acessibilidade em Libras e valorizam o protagonismo juvenil, a inclusão e o fortalecimento dos laços comunitários.
De acordo com o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, o projeto tem sido uma ferramenta importante para democratizar o acesso à cultura junina e despertar nos jovens o interesse pelas tradições locais.
“Levar a quadrilha às escolas é uma forma de aproximar a arte e a cultura dos estudantes, mostrando que nossa identidade popular é motivo de orgulho e deve ser preservada”, destacou Cimar.
A iniciativa é financiada pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2025-FEM, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos do Governo Federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim.
Ao todo, o projeto contempla 10 apresentações em escolas públicas dos municípios de Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard, além de promover bate-papos sobre tradições juninas e estimular o surgimento de novas quadrilhas escolares.
Você precisa fazer login para comentar.