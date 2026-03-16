Última semana do verão no Acre terá calor, chuvas passageiras e sem previsão de frio polar neste mês

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizou nesta segunda-feira, 16, em Rio Branco, a primeira edição do Curso de Defesa Pessoal voltado exclusivamente para servidoras do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a capacitação das profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública, promovendo qualificação técnica, preparo físico e aprimoramento ético para lidar com situações adversas do cotidiano operacional.

Durante a abertura, o delegado e atual coordenador do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), Fabrizzio Sobreira, destacou que a ampliação dos cursos de capacitação resulta do incentivo da gestão da segurança pública e tem como objetivo preparar melhor os profissionais para os desafios atuais. Segundo o gestor, a qualificação contínua fortalece as instituições de segurança e garante uma atuação mais técnica e eficiente no estado.

Está é a primeira edição do curso especialmente desenvolvido para atender às necessidades das mulheres que atuam nas forças de segurança. A ação também integra a programação institucional em alusão ao Mês da Mulher, reforçando o compromisso do governo com políticas de valorização, reconhecimento e fortalecimento da atuação feminina no Sisp.

A turma conta com a participação de aproximadamente 40 servidoras provenientes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Com carga total de 60h, o curso é dividido em três disciplinas principais: Defesa Pessoal – 40 horas, Retenção e Contrarretenção – 10 horas, Combate com Facas – 10 horas

O secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, ressaltou que a iniciativa representa um avanço na formação das profissionais e destacou a importância de ampliar ações de defesa pessoal, inclusive para mulheres da comunidade. Segundo Gaia, “capacitações como essa contribuem para que as mulheres se sintam mais seguras e preparadas para enfrentar situações de violência, além de fortalecer as estratégias de prevenção e de enfrentamento à violência contra a mulher”.

Para a major da Polícia Militar Priscila Siqueira, aluna do curso, a capacitação é um passo importante para fortalecer a atuação feminina na segurança pública. Segundo a oficial, o treinamento permitirá que as profissionais estejam mais preparadas para reagir e se defender em situações de risco, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. A major também destacou que “as participantes terão o compromisso de multiplicar os conhecimentos adquiridos para outras profissionais do sistema”.

A proposta é capacitar as participantes por meio de treinamentos práticos e técnicos voltados ao uso diferenciado e seletivo da força, garantindo uma atuação segura, eficiente em conformidade com os parâmetros legais. Mais do que uma capacitação técnica, o curso representa um investimento na valorização das profissionais que desempenham papel fundamental na proteção da sociedade acreana.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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