ÚLTIMA HORA: Gado apreendido na Reserva Chico Mendes pode ser abatido em frigoríficos de Brasiléia

Um comboio formado por forças de segurança federais deu suporte, nesta segunda-feira (9), à retirada de um grande número de cabeças de gado apreendidas durante operações na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. O rebanho, segundo informações obtidas pelo jornal oaltoacre, foi transportado por carretas boiadeiros com destino a um frigorífico localizado às margens da BR-317, a chamada Estrada do Pacífico, no município de Brasiléia.

Documentos teriam sido emitidos autorizando o transporte dos animais, mas até o momento não há confirmação oficial se o abate será realizado ainda na noite desta segunda-feira O clima entre os produtores rurais é de tensão e indignação, especialmente após relatos de que vacas leiteiras em fase de amamentação foram levadas, deixando bezerros para trás.

“Várias vacas que ainda estão dando de mamar foram levadas, deixando os filhotes para trás. E ainda correm o risco de serem abatidas hoje mesmo”, disse um dos colonos, em tom de revolta.

A ação integra uma ofensiva de órgãos ambientais federais, como ICMBio e Ibama, com apoio da Força Nacional, PRF e Exército, para combater desmatamento e ocupações irregulares na unidade de conservação. As medidas têm provocado protestos e bloqueios intermitentes de estrada por parte de moradores e produtores rurais, que alegam abuso de autoridade e falta de diálogo por parte do governo.

Representantes políticos locais, como vereadores e o vice-prefeito de Xapuri, estão buscando intermediação junto ao governo federal para suspender os abates e discutir alternativas com os moradores da região. A situação segue em desenvolvimento.

