Cotidiano
Ulisses Torres vai testar opções no último treino do Rio Branco
Sem poder contar com o meia Matheus Nego, suspenso, o técnico Ulisses Torres vai testar opções no treinamento desta sexta, 20, no José de Melo, para poder definir os titulares para a decisão do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A final contra o Santa Cruz será no sábado, 21, às 20 horas, no Tonicão.
“Vamos testar as opções. Precisamos ter um time forte na marcação contra o Santa Cruz, mas existe a necessidade de atacar”, avaliou Ulisses Torres.
Israel ou Lobinho
O volante Israel e o atacante Lobinho são as principais opções. Os atletas têm características completamente diferentes e a proposta de jogo para o início da decisão vai determinar quem joga.
Não participaram
O volante Lima e os atacantes Negueba e Dheryke não participaram do treinamento desta quinta, 19, na reapresentação do elenco. Os três atletas fizeram um trabalho de manutenção no departamento médico.
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Cotidiano
Eterno Texas Ranger: Morre Chuck Norris, lenda dos filmes de ação, aos 86 anos
A morte de Chuck Norris foi confirmada nas redes sociais pela família
dos maiores nomes do cinema de ação, além de ter trilhado um vitorioso caminho nas artes marciais. A morte foi confirmada nas redes sociais pela família e teria acontecido na quinta-feira (19/3). O ator tinha 86 anos.
Em postagem nas redes sociais, a família comunicou a morte dele e fez uma homenagem que contempla toda a carreira do artista.
“Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família”, afirmaram.
Os familiares ainda afirmaram que estão muito tristes, mas que estavam profundamente “gratos pela vida que ele viveu” e “pelos momentos inesquecíveis” que puderam compartilhar com ele.
Carreira marcante no cinema e nas artes marciais
Chuck Norris era conhecido como um dos maiores nomes do cinema de ação e construiu uma carreira marcada por disciplina, carisma e protagonismo em produções que atravessaram décadas e conquistaram fãs ao redor do mundo.
Antes da fama em Hollywood, ele trilhou um caminho nas artes marciais: foi campeão de caratê e fundador de um estilo próprio de luta, ganhando notoriedade nos Estados Unidos ainda nos anos 1960.
As habilidades dele o levaram ao cinema, com papéis que exploravam exatamente essa presença física e técnica.
Entre os papéis mais marcantes da carreira estão as produções Chuck Norris: O Homem da Lei (1993), Cordell Walker (1993–2001), O Voo do Dragão (1972), Invasão U.S.A. (1985) e Os Mercenários 2 (2012). O último trabalho dele nas telonas foi em 2024, quando estrelou o filme Agent Recon.
Artista estava internado
Na quarta-feira (18/3), Chuck Norris foi levado a um hospital na ilha de Kauai, no Havaí, após sofrer uma emergência médica. Segundo informou o TMZ, o artista passou mal de forma repentina.
De acordo com fontes do portal norte-americano, Chuck Norris estava de bom humor e fazendo piadas pouco antes de ser levado ao hospital.
Veja o comunicado da morte:
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Sandro Resende espera avaliação física para definir o Santa Cruz
O técnico Sandro Resende vai esperar a avaliação física do elenco nesta sexta, 20, no CT do Cupuaçu, para definir os titulares do Santa Cruz para a final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A decisão será neste sábado, 21, às 20 horas, no Tonicão, contra o Rio Branco.
“Os atletas terminaram a partida da semifinal muito desgastados. É fundamental avaliar as condições para podermos montar a equipe”, explicou Sandro Resende.
Tempo de recuperação
Para aumentar o tempo de recuperação, o elenco do Santa Cruz reapresentou-se na tarde desta sexta, 19, no CT do Cupuaçu, e fez um treino leve.
Tentar o título
Para o meia Marquinhos, um dos destaques da campanha do Santa Cruz, o momento agora é de pensar na conquista do título.
“Conseguimos o principal objetivo, o calendário. Coroar essa campanha com a taça vai ser fantástico”, disse Marquinhos.
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Prefeitura de Rio Branco intensifica acompanhamento de obras estratégicas que impulsionam o desenvolvimento urbano e rural
A Prefeitura de Rio Branco realizou, na manhã desta quinta-feira (19), uma série de visitas técnicas a importantes obras estruturantes em andamento no município, que devem impactar diretamente a qualidade de vida da população, tanto na zona urbana quanto na zona rural.
Entre os locais visitados está a obra da creche municipal na Vila Acre, já considerada a maior do estado, com capacidade para atender mais de 600 crianças de zero a quatro anos de idade. O espaço representa um avanço significativo na ampliação da rede de educação infantil da capital.
A equipe também esteve no complexo industrial de beneficiamento de grãos, localizado na região da Baixada da Sobral. O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, destacou a importância estratégica do empreendimento para o fortalecimento da produção rural.
Segundo ele, o complexo é mais um compromisso cumprido pela atual gestão e garantirá ao produtor rural não apenas melhores condições de escoamento da produção, mas também o beneficiamento adequado dos produtos, atendendo aos padrões exigidos pelo mercado consumidor.
“Estamos concretizando mais um compromisso. Já contamos com a primeira linha de beneficiamento de arroz instalada, além de equipamentos para o processamento de feijão e milho. Esse espaço atenderá desde pequenos até grandes produtores, não só de Rio Branco, mas também de municípios vizinhos como Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard e Plácido de Castro”, destacou o secretário.
O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, reforçou que a gestão vem, ao longo dos últimos cinco anos, investindo no fortalecimento da produção rural, garantindo melhores condições de trabalho e renda ao homem do campo.
De acordo com o secretário, a Prefeitura tem atuado de forma integrada em toda a cadeia produtiva, oferecendo assistência técnica, mecanização agrícola, insumos como calcário e adubo, além de apoio no escoamento da produção para feiras e mercados da capital.
“É um trabalho contínuo que envolve desde a recuperação de ramais até o beneficiamento final da produção. A orientação do prefeito é garantir que toda a cadeia produtiva funcione com eficiência, assegurando dignidade ao produtor rural e qualidade ao produto que chega à mesa da população”, afirmou.
As visitas técnicas reforçam o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em acompanhar de perto o andamento das obras e assegurar que os investimentos realizados resultem em melhorias concretas para a população.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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