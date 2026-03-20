Ulisses Torres vai testar opções no último treino do Rio Branco

A morte de Chuck Norris foi confirmada nas redes sociais pela família

dos maiores nomes do cinema de ação, além de ter trilhado um vitorioso caminho nas artes marciais. A morte foi confirmada nas redes sociais pela família e teria acontecido na quinta-feira (19/3). O ator tinha 86 anos.

Em postagem nas redes sociais, a família comunicou a morte dele e fez uma homenagem que contempla toda a carreira do artista.

“Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família”, afirmaram.

Os familiares ainda afirmaram que estão muito tristes, mas que estavam profundamente “gratos pela vida que ele viveu” e “pelos momentos inesquecíveis” que puderam compartilhar com ele.

Carreira marcante no cinema e nas artes marciais

Chuck Norris era conhecido como um dos maiores nomes do cinema de ação e construiu uma carreira marcada por disciplina, carisma e protagonismo em produções que atravessaram décadas e conquistaram fãs ao redor do mundo.

Antes da fama em Hollywood, ele trilhou um caminho nas artes marciais: foi campeão de caratê e fundador de um estilo próprio de luta, ganhando notoriedade nos Estados Unidos ainda nos anos 1960.

As habilidades dele o levaram ao cinema, com papéis que exploravam exatamente essa presença física e técnica.

Entre os papéis mais marcantes da carreira estão as produções Chuck Norris: O Homem da Lei (1993), Cordell Walker (1993–2001), O Voo do Dragão (1972), Invasão U.S.A. (1985) e Os Mercenários 2 (2012). O último trabalho dele nas telonas foi em 2024, quando estrelou o filme Agent Recon.

Artista estava internado

Na quarta-feira (18/3), Chuck Norris foi levado a um hospital na ilha de Kauai, no Havaí, após sofrer uma emergência médica. Segundo informou o TMZ, o artista passou mal de forma repentina.

De acordo com fontes do portal norte-americano, Chuck Norris estava de bom humor e fazendo piadas pouco antes de ser levado ao hospital.

Veja o comunicado da morte:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Chuck Norris (@chucknorris)

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