Ulisses Torres monta o Rio Branco sem peças importantes

Um treino de bolas paradas neste domingo, 22, no José de Melo, marcou o fechamento da preparação do Rio Branco para o jogo contra o Santa Cruz. A partida de abertura da 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026 será realizada nesta segunda, 23, a partir das 18 horas, no Tonicão.

“Não temos um elenco com muitas opções, mas tentamos montar uma equipe competitiva. A partida contra o Santa Cruz será difícil porque o time é bem estruturado”, comentou Ulisses Torres.

6 desfalques

O Estrelão não poderá contar com o volante Léo, o meia Matheus Nego e o atacante Gabriel, todos suspensos. O lateral Dudu, o meia Dheryke e o atacante Marllon, lesionados, também são desfalques.

“Perdi mais de meio time. São jogadores importantes e não adianta ficar lamentado”, afirmou o treinador.

Pouco utilizados

Ulisses Torres não divulgou os titulares do Estrelão. Contudo, a tendência é pela escalação de atletas pouco utilizados nas primeiras partidas e esse acaba sendo o momento ideal para os mesmos mostrarem o motivo das “reivindicações” nos bastidores.

