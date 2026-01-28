Ulisses Torres espera regularizações para definir o Rio Branco

O técnico Ulisses Torres espera as regularizações dos volantes Tiago e Marlon Costa para definir os titulares do Rio Branco para o confronto diante do São Francisco. A partida será disputada nesta quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.

“Treinamos formamos diferentes, mas o ideal é poder contar com todo o elenco. Ter opções durante a partida é muito importante”, disse Ulisses Torres.

Bolas paradas

O elenco do Rio Branco faz um trabalho de bolas paradas nesta quarta, 29, no José de Melo, e fecha a preparação.

“Realizamos os ajustes necessários. Vamos enfrentar uma equipe com qualidade e por isso a parte tática será fundamental”, comentou o treinador.

