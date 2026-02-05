Cotidiano
Ulisses Torres espera pelas liberações de Dylan e Negueba
O técnico Ulisses Torres espera pelas liberações do meia argentino Dylan e do atacante Negueba para o confronto contra a Adesg. O jogo será na terça, 10, às 18 horas, na Arena da Floresta.
“São duas opções importantes. O Dylan fez gols em todos os amistosos e o Negueba atua pelos lados. Precisamos de jogadores com essas características”, comentou Ulisses Torres.
Dois Períodos
O elenco do Rio Branco trabalha em dois períodos nesta quinta, 5, no José de Melo, no início da preparação para duelo diante do Leão. Se vencer, o Rio Branco encaminha a classificação para semifinal do Estadual.
Comentários
Cotidiano
Prefeitura detalha gastos com diárias e esclarece recorte de despesas em Rio Branco
A Prefeitura de Rio Branco divulgou nesta semana esclarecimentos sobre os valores gastos com diárias no âmbito da administração municipal, após a repercussão de levantamento que reuniu despesas entre os anos de 2018 e 2025. Segundo o Executivo municipal, a forma como os dados foram apresentados mistura períodos de gestões diferentes e pode levar a interpretações equivocadas sobre a responsabilidade pelos gastos.
De acordo com a administração, o atual prefeito Tião Bocalom (PL) está à frente do município desde 2021, após ser eleito em 2020 e reeleito em 2024. Dessa forma, despesas realizadas nos anos de 2018, 2019 e 2020 correspondem a administrações anteriores e não podem ser atribuídas diretamente ao atual chefe do Executivo, o que não foi feito na matéria que justamente fazia o recorte de 2018 a 2025.
Dados disponíveis nos próprios relatórios oficiais apontam que, entre 2021 e 2025, o prefeito Tião Bocalom recebeu R$ 203.920,88 em diárias, referentes a viagens institucionais, agendas administrativas e participação em eventos fora do Acre. O valor, conforme os registros públicos, é distinto do montante superior a R$ 6 milhões citado no levantamento que considera um intervalo mais amplo de tempo.
Ainda segundo a Prefeitura, o total gasto com diárias pela administração municipal durante os cinco anos da atual gestão soma cerca de R$ 3,015 milhões, o que representa uma média anual aproximada de R$ 600 mil. O Executivo afirma que esse valor é inferior à média registrada em gestões anteriores incluídas no mesmo levantamento, que ultrapassa R$ 950 mil por ano.
A administração municipal também destacou ue as viagens oficiais fazem parte das atribuições do gestor público e têm como finalidade capacitações, representação institucional e cumprimento de agendas administrativas, todas regulamentadas e devidamente registradas nos sistemas oficiais.
Por fim, a Prefeitura de Rio Branco reforçou que todos os gastos com diárias e deslocamentos estão disponíveis para consulta pública, por meio do sistema WebPúblico e do Portal da Transparência, permitindo que qualquer cidadão acompanhe a execução das despesas.
Veja a nota na íntegra
Resposta oficial da Prefeitura de Rio Branco — pagamento de diárias
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Gabinete do Prefeito Tião Bocalom, esclarece informações referentes à reportagem publicada no dia 1º de fevereiro de 2026 em um veículo local:
1. Dados incorretos e contexto distorcido — A matéria menciona um total de “R$ 6 milhões em diárias no período de 2018 a 2025”, sendo ilustrada com uma foto do prefeito. Esse recorte não respeita o mandato do atual chefe do executivo municipal, que assumiu a gestão municipal em 2021. Incluir, dessa forma, anos anteriores ao início de sua gestão atribui despesas que não são de sua responsabilidade direta e confunde a interpretação do leitor;
2. Mandato de Bocalom e competência sobre gastos — Tião Bocalom é prefeito de Rio Branco desde 2021, tendo sido eleito em 2020 e reeleito em 2024. Qualquer levantamento que inclua gastos de 2018, 2019 e 2020 — sejam do poder executivo, sejam despesas de orçamento do legislativo — relaciona-se a administrações anteriores, não sob o comando de Bocalom. Isso não pode ser apresentado como se fossem gastos dele;
3. Valor recebido pelo prefeito e economia da atual gestão — Conforme dados públicos citados na própria matéria, o valor total de diárias recebido pelo prefeito Tião Bocalom entre 2021 e 2025 foi de R$ 203.920,88, referente a viagens institucionais, agendas administrativas e participação em eventos fora do estado do Acre — e não o valor de mais de R$ 6 milhões, como a reportagem sugere no título e capa. Esse número é explícito e pode ser consultado nos relatórios oficiais de diárias disponíveis no portal de transparência. Além disso, os cinco anos da atual gestão (2021/2025) acumula R$ 3,015 milhões em diárias — média de R$ 600 mil por ano, valor proporcionalmente menor que os três anos de gestões anteriores que o levantamento levou em consideração: mais de R$ 950 mil por ano;
4. Finalidade das viagens — As viagens oficiais são inerentes à gestão pública e têm como finalidade capacitações, representação institucional e agendas administrativas que buscam benefícios para o município. São atividades regulamentadas e devidamente registradas;
5. Compromisso com a transparência — A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência e o uso responsável dos recursos públicos. Todos os gastos com diárias e deslocamentos estão disponíveis nos sistemas oficiais (WebPúblico / portal de transparência) e podem ser verificados por qualquer cidadão.
Rio Branco, 3 de fevereiro de 2026.
Comentários
Cotidiano
Cheia do Rio Juruá provoca corte de energia em 26 imóveis em Cruzeiro do Sul
Desligamentos atingem áreas urbanas e rurais e são realizados por medida de segurança, segundo a Energisa
A cheia do Rio Juruá levou à interrupção do fornecimento de energia elétrica em 26 imóveis de Cruzeiro do Sul, atingindo áreas das zonas urbana e rural do município. Nesta quinta-feira (5), o nível do manancial foi registrado em 13,44 metros.
De acordo com a Energisa, os desligamentos ocorreram nas ruas Djalma Dutra, no Centro, Benedito Rocha, no bairro da Lagoa, além dos ramais Boca do Moa e Seringal Florianópolis.
Em nota, a concessionária informou que a suspensão do fornecimento é uma medida preventiva, adotada para garantir a segurança da população. “Os desligamentos são feitos por medida de segurança e o monitoramento segue de forma contínua junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil”, destacou a empresa.
A Energisa informou ainda que o fornecimento de energia será restabelecido assim que as condições forem consideradas seguras pelas equipes responsáveis.
Comentários
Cotidiano
Humaitá e Vasco perdem oportunidades e confronto termina empatado
Humaitá e Vasco empataram por 0 a 0 nesta quarta, 4, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Humaitá assume a 2ª colocação com 8 pontos e o Vasco sobe para o 4º lugar somando 4 pontos.
Chances perdidas
Humaitá e Vasco fizeram um jogo de muita marcação e chances perdidas. Os técnicos Rogério Pina, do Humaitá, e Erick Rodrigues, do Vasco, realizaram mudanças na segunda etapa, mas o confronto terminou empatado.
O cara do jogo
Kaike, do Humaitá, foi o cara do jogo. O volante marcou forte e em muitos lances chegou no ataque tentando construir boas jogadas.
Fala, Pedro!
“Esse é um empate tem um gosto amargo. Criamos oportunidades e poderíamos ter vendido a partida. Estamos invictos no Estadual e vamos seguir com o trabalho pensando no jogo contra o Galvez”, declarou o lateral do Humaitá, Pedro.
Tentamos a vitória
Segundo o atacante Titô, o Vasco tentou a vitória desde o início da partida.
“Tivemos chances para ganhar o jogo e infelizmente não conseguimos marcar. Vamos seguir com o trabalho e o nosso objetivo é a classificação”, disse Titô.
Você precisa fazer login para comentar.