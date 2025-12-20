Ulisses Torres começa trabalhos técnicos e avalia atletas

O técnico Ulisses Torres começou a realizar treinos técnicos no José de Melo e o objetivo é avaliar os atletas do Rio Branco pensando na montagem da equipe para a disputa do Campeonato Estadual.

“Conhecer as características dos jogadores é fundamental. Esses treinamentos também ajudam no condicionamento físico e esse é um processo importante na preparação”, comentou Ulisses Torres.

Marcos Vinícius

O atacante Marcos Vinícius, ex-Adesg, foi integrado ao elenco do Rio Branco nesta sexta, 19, e é mais uma contratação visando o Campeonato Estadual.

“Penso em utilizar o Marcos Vinícius como um camisa 9. Ainda temos algumas peças para chegar e o objetivo é chegar com uma equipe competitiva na estreia”, declarou o treinador.

Contra o Vasco

O Rio Branco enfrenta o Vasco na estreia no Estadual. O jogo será no dia 17 de janeiro, no Tonicão.

