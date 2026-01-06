Ulisses Torres comanda treino técnico e muda programação

Ulisses Torres comandou um treino técnico nesta segunda, 5, no José de Melo, em mais uma treinamento do Rio Branco visando à disputa do Campeonato Estadual. O Estrelão tinha um amistoso programado nesta terça, 6, no Tonicão, contra o Independência, mas a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) não liberou o estádio porque o gramado recebe os últimos retoques para abertura da temporada de 2026.

“Fomos obrigados a mudar a nossa programação, mas vamos seguir trabalhando forte. A ideia é chegar com um time competitivo”, disse Ulisses Torres.

Dois reforços

A diretoria do Rio Branco deve apresentar nesta terça o lateral Pedro Lima e o volante Ericles. Os dois atletas estavam atuando no futebol do Piauí e chegam para ser titulares no Estrelão.

