Cotidiano

Ulisses Torres comanda treino tático e vai definir os titulares

Publicado

59 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Lima(e) pode ganhar uma vaga entre os titulares do Rio Branco

O técnico Ulisses Torres comanda um trabalho tático nesta quinta, 15, no José de Melo, e deve definir o Rio Branco para o jogo de estreia no Estadual. O confronto contra o Vasco será no sábado, 17, às 15 horas, no Tonicão.

“Vamos fazer um trabalho mais parado e realizar os ajustes necessários. Esse é um trabalho importante visando o jogo de estreia”, declarou Ulisses Torres.

Lima é opção

Depois de um ano e 4 meses afastado dos gramados por causa de cirurgia no joelho direito, o volante Lima é uma das opções do Estrelão para a estreia no Estadual.

“Foram momentos bem complicados e de muitas dúvidas. Pude contar com ajuda de muitas pessoas e quero aproveitar essa oportunidade no Rio Branco. Se o professor(Ulisses Torres) vou para o jogo”, declarou Lima.

“Perde” atacantes

Ainda com um elenco bastante reduzido, o Rio Branco “perdeu” dois atacantes para a abertura do Estadual. Marcos Vinícius, ainda sem contrato, deixou o José de Melo e vai jogar o campeonato pela Adesg. Raphael recebeu uma suspensão de 180 dias do Tribunal de Justiça Desportiva(TJD) e poderá voltar aos gramados somente no início de março. O atleta agrediu, com uma cabeçada, o árbitro Julian Negreiros na partida entre Rio Branco e Náuas, na Arena da Floresta, pelo Campeonato Estadual Sub-20 na última temporada.

Cotidiano

Detran notifica proprietários de 28 veículos removidos em Cruzeiro do Sul

Publicado

54 segundos atrás

em

15 de janeiro de 2026

Por

Prazo para regularização e retirada no pátio da WR Leilões é de 10 dias; veículos podem ir a leilão

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15) um edital de notificação direcionado aos proprietários de 28 veículos removidos pela autarquia no município de Cruzeiro do Sul.

A lista inclui automóveis, motocicletas e motonetas, de diferentes marcas, modelos e anos de fabricação, apreendidos por infrações previstas na legislação de trânsito. Conforme o Detran, os proprietários têm 10 dias, a contar da data de publicação do edital, para regularizar a situação e retirar os veículos. Caso contrário, os bens poderão ser encaminhados para leilão, conforme prevê a legislação vigente.

Para a liberação, é obrigatória a quitação de todos os débitos vinculados ao veículo, como IPVA, multas, taxas de licenciamento, seguro obrigatório e vistoria, além das despesas de remoção e estadia no pátio.

O depósito credenciado da WR Leilões, em Cruzeiro do Sul, está localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.091, no Centro. O atendimento ocorre em horário comercial, de segunda a sexta-feira.

Cotidiano

Diretoria da Adesg acerta contratações e afasta atletas

Publicado

57 minutos atrás

em

15 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Trabalho coletivo deve definir os titulares da Adesg

A diretoria da Adesg acertou as contratações do meia Gabriel, ex-Falcon de Sergipe, e do atacante Marcos Vinícius. Os dois atletas chegam para aumentar as opções do técnico Rodrigo Deiãs no setor ofensivo.

“O Marcos Vinícius estava no Rio Branco e foi integrado e o Gabriel chega nesta quinta(15). O professor (Rodrigo Deião) vai avaliar as condições dos atletas para a estreia”, afirmou o diretor de futebol da Adesg, Erismeu Silva.

Jojo e Pablo

O lateral Jojo e o meia Pablo foram afastados dos treinamentos. Os dirigentes do Leão irão avaliar a situação e existe a possibilidade de dispensa dos dois jogadores.

Treino de apronto

Rodrigo Deião comanda o treino de apronto da Adesg nesta quinta, 15, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, e deve definir a equipe para a estreia no Estadual. O Leão enfrenta o Humaitá no sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.

Cotidiano

Independência e Santa Cruz fazem jogo de abertura do 37º Campeonato Estadual

Publicado

1 hora atrás

em

15 de janeiro de 2026

Por

Foto Sueli Rodrigues: Kaike(bola) tem presença certa no ataque do Independência

Independência e Santa Cruz fazem nesta quinta, 15, a partir das 17 horas, no Estádio Antônio Aquino Lopes(Tonicão), o jogo de abertura do 37º Campeonato Estadual Sicredi da era profissional. O Tricolor é o atual bicampeão acreano e o Santa Cruz, campeão da 2º Divisão, faz a primeira partida na elite do futebol acreano.

Independência

Com o elenco bastante modificado em relação a última temporada, o Independência vai em busca de um tricampeonato inédito.

O técnico Ivan Mazzuia comandou o último treinamento nessa quarta, 14, no Marinho Monte, mas não divulgou os titulares para a partida.

Santa Cruz

O Santa Cruz faz a estreia cercado de bastante expectativa. A diretoria da Capivara ampliou os investimentos e a meta é a conquista do título e as vagas nas competições nacionais em 2027.

O técnico Sandro Resende vai divulgar os titulares somente uma hora antes do início da partida.

No apito

Jackson Rodrigues será o árbitro de Independência e Santa Cruz. Ele terá como auxiliares Antônio Neilson e Divanilson Martins.

