Ulisses Torres assume o Rio Branco e começa a planejar Estadual

Ulisses Torres assumiu oficialmente nesta sexta, 28, no José de Melo, como treinador do Rio Branco. Sem calendário em nível nacional, o Estrelão terá somente o Campeonato Estadual para jogar no futebol profissional.

“É uma grande responsabilidade voltar ao Rio Branco. Sabemos do nível de exigência e vamos tentar fazer o melhor para o clube conseguir o objetivo traçado pela diretoria”, declarou Ulisses Torres.

Montagem do elenco

O presidente do Rio Branco, Gerson Boaventura, confirmou como objetivo, agora, a montagem do elenco visando à disputa do Campeonato Estadual.

“Teremos uma semana de muito trabalho. O Ulisses terá uma participação decisiva nas contratações e dentro das nossas possibilidades, vamos tentar formar um grupo competitivo”, afirmou Gerson Boaventura.

No dia 15

O elenco do Rio Branco inicia a preparação para o Estadual no dia 15 de dezembro, no José de Melo. A estreia na competição será contra o Vasco.

