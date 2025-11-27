Ulisses Torres assume o comando do Rio Branco para o Estadual

Ulisses Torres será o treinador do Rio Branco no Campeonato Estadual de 2026.O presidente do Mais Querido, Gerson Boaventura, vai confirmar a contratação nesta quinta, 27, e apresentação como apurou a reportagem do phdesporteclube.com.br será nesta sexta, 28, às 19 horas, no José de Melo.

Selcimar fechado

O professor Selcimar Maciel será o responsável pela preparação física do Rio Branco. Ulisses Torres e Selcimar Maciel trabalharam juntos na conquista do Estadual de 2023, o último título do Estrelão.

No dia 15

A preparação do Rio Branco para o Campeonato Estadual vai ser iniciada no dia 15 de dezembro. Os jogadores importados pelo clube começam a desembarcar na capital acreana no dia 10 de dezembro.

