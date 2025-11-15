UFC 322 tem duas disputas por 2º cinturão e brasileiro em grande duelo

Chegou o momento de um dos eventos de MMA mais aguardados de 2025. Na disputa contra o campeão dos meio-médios (até 77,6 kg), Jack Della Maddalena, Islam Makhachev vai estrear na categoria já na briga pelo título. O UFC 322 acontece neste sábado (15/11) e terá o Madison Square Garden, em Nova York, como palco.

Quem também passará pela mesma experiência é Zhang Weili. A chinesa debutará no peso-mosca (até 56,7 kg) contra a campeã Valentina Shevchenko, no evento co-principal da noite. O Brasil marca presença nos duelos centrais, com Carlos Prates na disputa contra Leon Edwards.

Makhachev abriu mão do título de peso-leve para tentar um outro desafio. O russo quer conquistar o segundo cinturão da carreira e pode fazer isso logo na primeira luta na nova categoria. Apesar de estreante, o cartel dele pode lhe dar vantagem.

O ex-campeão de até 71 quilos tem 27 vitórias no UFC e apenas uma derrota. Mas os do adversário não divergem tanto e a tarefa não será fácil. Dono do cinturão meio-médio, Jack Della Maddalena perdeu apenas duas vezes na competição, enquanto já triunfou em 18 ocasiões.

Zhang x Shevchenko

A luta co-principal é outro fator que torna o evento ainda mais impressionante. Duas das maiores lutadoras da história do UFC irão, enfim, se enfrentar. Zhang Weili fará a primeira luta como peso-mosca contra a campeã Valentina Shevchenko.

A atleta quirguiz é sinônimo de dominância na categoria. Shevchenko segurou o cinturão invicta durante cinco anos, entre 2018 e 2023. Apesar do tropeço para Alexa Grasso, ela recuperou o título na revanche em 2024. A veterana ainda conta com um cartel de 25 triunfos, contra somente quatro derrotas.

Mas alguém pode enfim ter chegado para botar um fim no reinado de Shevchenko. A sensação de vitória é familiar para Zhang. A chinesa era campeã do peso-palha, mas decidiu deixar o título para trás. Graças a isso este grande duelo será possível. Os números dela são também são impressionantes: 26 vitórias e três derrotas.

Brasil no card principal

Ainda entre as lutas protagonistas da noite, o Brasil estará bem representado. Carlos Prates medirá forças com Leon Edwards. O paulista é um dos nomes brasileiros mais cobiçados do momento, principalmente após a vitória no UFC 319.

O carisma de Prates tem conquistado os fãs brasileiros. Dentro do cage, ele tem uma ascenção notável, mas essa talvez seja a prova de fogo para o Pesadelo, como é chamado. Ele é o 9º colocado no dos meio-médios e enfretará o número 4.

Edwards é um nome forte na categoria e já venceu em 22 ocasiões, enquanto só perdeu em cinco. O brasileiro, no entanto, tem o mesmo número de triunfos, somente diferencia nas derrotas, com duas a mais que o inglês.