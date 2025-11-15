Cotidiano
UFC 322 tem duas disputas por 2º cinturão e brasileiro em grande duelo
Islam Makhachev estreia no meio-médio contra o campeão Jack Della Maddalena; Zhang Weili vai para o duelo contra Valentina Shevchenko
Chegou o momento de um dos eventos de MMA mais aguardados de 2025. Na disputa contra o campeão dos meio-médios (até 77,6 kg), Jack Della Maddalena, Islam Makhachev vai estrear na categoria já na briga pelo título. O UFC 322 acontece neste sábado (15/11) e terá o Madison Square Garden, em Nova York, como palco.
Quem também passará pela mesma experiência é Zhang Weili. A chinesa debutará no peso-mosca (até 56,7 kg) contra a campeã Valentina Shevchenko, no evento co-principal da noite. O Brasil marca presença nos duelos centrais, com Carlos Prates na disputa contra Leon Edwards.
Makhachev abriu mão do título de peso-leve para tentar um outro desafio. O russo quer conquistar o segundo cinturão da carreira e pode fazer isso logo na primeira luta na nova categoria. Apesar de estreante, o cartel dele pode lhe dar vantagem.
Zhang x Shevchenko
A luta co-principal é outro fator que torna o evento ainda mais impressionante. Duas das maiores lutadoras da história do UFC irão, enfim, se enfrentar. Zhang Weili fará a primeira luta como peso-mosca contra a campeã Valentina Shevchenko.
A atleta quirguiz é sinônimo de dominância na categoria. Shevchenko segurou o cinturão invicta durante cinco anos, entre 2018 e 2023. Apesar do tropeço para Alexa Grasso, ela recuperou o título na revanche em 2024. A veterana ainda conta com um cartel de 25 triunfos, contra somente quatro derrotas.
Mas alguém pode enfim ter chegado para botar um fim no reinado de Shevchenko. A sensação de vitória é familiar para Zhang. A chinesa era campeã do peso-palha, mas decidiu deixar o título para trás. Graças a isso este grande duelo será possível. Os números dela são também são impressionantes: 26 vitórias e três derrotas.
Brasil no card principal
Ainda entre as lutas protagonistas da noite, o Brasil estará bem representado. Carlos Prates medirá forças com Leon Edwards. O paulista é um dos nomes brasileiros mais cobiçados do momento, principalmente após a vitória no UFC 319.
O carisma de Prates tem conquistado os fãs brasileiros. Dentro do cage, ele tem uma ascenção notável, mas essa talvez seja a prova de fogo para o Pesadelo, como é chamado. Ele é o 9º colocado no dos meio-médios e enfretará o número 4.
Edwards é um nome forte na categoria e já venceu em 22 ocasiões, enquanto só perdeu em cinco. O brasileiro, no entanto, tem o mesmo número de triunfos, somente diferencia nas derrotas, com duas a mais que o inglês.
Cotidiano
Corpo de Bombeiros registra queda histórica de 74% nos focos de calor no Acre
Cruzeiro do Sul lidera redução com 81% e mantém qualidade do ar dentro dos padrões da OMS durante todo o verão amazônico
O Corpo de Bombeiros do Acre anunciou, nesta sexta-feira (14), uma redução expressiva de 74% nos focos de calor em comparação ao mesmo período do ano passado. Em Cruzeiro do Sul, a diminuição foi ainda maior: 81% nas queimadas, sem registro de incêndios em áreas de floresta nativa. A qualidade do ar no município permaneceu dentro dos padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ao longo de todo o verão amazônico.
Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon, o resultado é fruto direto da operação Fogo Controlado, iniciada em junho em parceria com o governo federal e prefeituras do estado. O Acre recebeu 18 bases de apoio da corporação, que somaram mais de 12 mil atendimentos no período.
“Tivemos uma redução significativa em todo o Estado, foram mais de 74% de diminuição dos focos de calor. Aqui no Vale do Juruá, a redução foi de 76%, e Cruzeiro do Sul se destacou com 81%. Foi um verão com maior quantidade de chuvas, e a corporação aproveitou para intensificar as ações preventivas, orientando a população e produtores rurais sobre o uso controlado do fogo”, explicou Ibernon.
O comandante ressaltou ainda que a manutenção da qualidade do ar trouxe impacto positivo direto para a população. “Conseguimos aliar a produção rural sem prejudicar a vida urbana, com métodos de controle, orientação e conscientização”, afirmou.
Ibernon também destacou que, ao contrário do ano passado — quando incêndios atingiram áreas sensíveis como o Parque Nacional da Serra do Divisor, no Japim-Pentecostes —, em 2024 não houve registros relevantes de focos que fugissem ao controle. “Continuamos atuando nos atendimentos de resposta, já que é um período de estiagem, mas com uma redução muito maior. Neste ano, não tivemos no Vale do Juruá ocorrências envolvendo floresta nativa, como aconteceu no ano passado”, concluiu.
Cotidiano
Galvez vence o Santa Cruz nos pênaltis e conquista o tricampeonato Estadual Sub-17
O Galvez é tricampeão Estadual Sub-17. Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o Imperador venceu o Santa Cruz por 3 a 2 nas penalidades nesta sexta, 14, no Tonicão, e levantou a taça.
Bom nível
Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida de bom nível desde o início. O Santa Cruz fez 1 a 0 com Ronan e no último lance do primeiro tempo, Jaru empatou.
No segundo tempo, Joaquim marcou de cabeça, aos 39, e nos acréscimos o atacante Dheimeson deixou tudo igual.
Nas penalidades
Nas penalidades, o goleiro William defendeu as cobranças de Samuel Santiago e Samuel e garantiu a conquista.
Lance decisivo
A partida estava empatada por 1 a 1 na segunda etapa quando o meia Fred, do Galvez, “deixou o braço” no rosto do zagueiro Ariel, do Santa Cruz, e o árbitro Josué França não expulsou o atleta do Imperador.
Goleiro e artilheiro
William, do Galvez, recebeu o prêmio de melhor goleiro e o atacante Vinícius, do Santa Cruz, marcou 12 gols e fechou a competição como artilheiro.
Cotidiano
Gerson Boaventura é aclamado e assume como 38º presidente do Rio Branco
O defensor público Gerson Boaventura foi aclamado nesta sexta, 14, no José de Melo, e assumiu como 38º presidente da história do Rio Branco. Um bom número de sócios esteve presente e participou de mais um momento importante nos 106 anos do Mais Querido.
“Sei o tamanho da responsabilidade e estou bastante motivado para desenvolver um grande trabalho no comando do Rio Branco”, declarou Gerson Boaventura.
Meta nº1
O novo comandante do Estrelão estabeleceu como primeira meta a contratação de um treinador e montagem do elenco para a disputa do Campeonato Estadual. A competição começa no dia 12 de janeiro e o primeiro desafio do Rio Branco será contra o Vasco.
Investimento na base
Gerson Boaventura confirmou o Rio Branco voltando a investir na formação de atletas. As equipes Sub-20, 17 e 15 terão uma atenção especial em 2026.
Bira vence eleição
Wellington Barbosa(Bira) venceu Getúlio Pinheiro Júnior por 18 a 12 e será o novo presidente do conselho deliberativo do Rio Branco.
