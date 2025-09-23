Acre
Ufac seleciona monitor para pós-graduação em testes de software com IA
A Universidade Federal do Acre (Ufac) lançou nesta semana o Edital Propeg nº 38/2025, que abre inscrições para seleção de um bolsista monitor de graduação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Testes de Software com Inteligência Artificial (IARTES). O monitor selecionado atuará no laboratório do programa, no campus sede da instituição, em Rio Branco.
Segundo a Ufac, o objetivo é apoiar as atividades do curso, que busca capacitar profissionais para o uso de técnicas modernas de desenvolvimento de sistemas, programação e ferramentas de inteligência artificial aplicadas à engenharia de testes de software.
Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados em 2025 no curso de Sistemas de Informação da Ufac.
Não poderão concorrer estudantes com vínculo empregatício, beneficiários de outras bolsas vinculadas à Motorola ou aqueles que concluam o curso antes de outubro de 2026.
O bolsista receberá R$ 1.200,00 mensais, pagos pela Fundape, e deverá cumprir funções como auxiliar nas atividades de laboratório, apoiar professores e alunos, colaborar na produção de materiais didáticos, além de elaborar relatórios e participar das reuniões do projeto.
O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise do coeficiente de rendimento e entrevista online via Google Meet, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail [email protected], com envio da documentação exigida em PDF.
Pecuária do Acre cresce 20% e movimenta R$ 181 milhões, diz governo
A pecuária acreana vive um dos seus melhores momentos. É o que aponta a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada no último dia 18 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicando que no passado o setor cresceu 20% em valor de produção, movimentando R$ 181 milhões e se consolidando como uma das principais forças da economia rural do estado. O avanço é resultado direto de políticas públicas que vêm criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do campo.
Nos últimos anos, o governo do Acre tem adotado medidas estratégicas para fortalecer a produção rural, como o incentivo à agricultura familiar, melhorias na infraestrutura de escoamento, ampliação do acesso ao crédito e capacitação técnica dos produtores. Essas ações têm permitido que pequenos e médios criadores aumentem sua produtividade e alcancem novos mercados.
Além disso, programas de apoio à sanidade animal, manejo sustentável e parcerias com instituições de pesquisa têm ajudado a elevar a qualidade dos produtos e a eficiência das propriedades rurais.
Aumento da produtividade
Na quarta-feira, 17, o governador do Acre, Gladson Camelí, entregou mais de 20 mil sacos de calcário e quatro mil sacos de adubo a produtores rurais de Acrelândia e Plácido de Castro. A ação integra o projeto Pecuária + Eficiente e representa um exemplo concreto de como políticas públicas podem impulsionar a produtividade e promover práticas sustentáveis no campo.
O governador, na ocasião, destacou que o investimento de mais de R$ 2 milhões possui dois impactos fundamentais: a recuperação de pastagens, que eleva a produtividade do rebanho, e a diminuição do desmatamento, ao reduzir a pressão sobre novas áreas de floresta. “Essas ações contribuem diretamente para o crescimento sustentável da produção agropecuária no estado”, afirmou.
Camelí agradeceu aos parceiros envolvidos e reafirmou o compromisso do governo com o desenvolvimento rural. “Vamos em frente, melhorando cada vez mais a qualidade da pecuária acreana, aumentando a produtividade do nosso agronegócio e gerando novos caminhos de prosperidade para aqueles que escolheram o Acre para viver”, incentivou.
Darcir diz que diferença na área rural é nítida nos últimos anos. Foto: José Caminha/SecomDarcir Pereira, proprietário de uma área de 75 hectares, trabalha com gado leiteiro, além de criar ovelhas, porcos, galinhas e peixes. Segundo Darcir, os incentivos do atual governo têm feito a diferença na vida dos pequenos produtores. “A diferença é grande. O incentivo agora é totalmente diferente, principalmente para a gente que é pequeno lá do interior”, afirmou.
Ele ressaltou que o apoio recebido estimula os produtores a investirem mais em suas propriedades. “Faz diferença, com certeza. A gente é grato ao governo e à Secretaria de Agricultura”, disse. Para Darcir, receber o calcário de forma gratuita representa um alívio. “É uma grande ajuda. Não é fácil adquirir esse material, e agora a gente recebe com gratidão, sabendo a importância.”
Abate bovino cresceu 21%
Segundo os dados da PPM 2024, os produtos de origem animal somaram R$ 143 milhões, com crescimento de 22,7% em relação a 2023. A aquicultura também teve bom desempenho, com R$ 38 milhões em valor de produção, alta de 10%.
O rebanho bovino cresceu 5,7%, chegando a 5,1 milhões de cabeças. Rio Branco lidera o ranking estadual, seguido por Sena Madureira, Senador Guiomard, Brasileia e Bujari. O aumento no número de animais também se refletiu no abate. Foram 563 mil cabeças abatidas em 2024, 21% a mais que no ano anterior.
A produção de leite teve alta de 4%, totalizando 37,1 milhões de litros. Acrelândia se manteve como o maior produtor do estado. Já a produção de ovos de galinha foi destaque absoluto, crescendo 34% e chegando a dez milhões de dúzias. Senador Guiomard lidera com 66% da produção estadual, seguido por Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O crescimento expressivo é atribuído à expansão das granjas e ao aumento da produtividade, resultado direto dos investimentos em tecnologia e manejo.
O número de galináceos aumentou 2%, chegando a 2,7 milhões de cabeças. O rebanho de caprinos cresceu 8% e o de ovinos, 2,4%. Já os suínos mantiveram estabilidade, com leve queda de 0,3%. Apesar da retração na produção de peixes (queda de 7%) e mel (queda de 4%), os dois segmentos continuam relevantes, especialmente em municípios como Brasileia e Senador Guiomard.
Com esses resultados, a pecuária se firma como um dos pilares da economia acreana. O crescimento do setor gera empregos, movimenta o comércio local e fortalece a renda de milhares de famílias no campo. A expectativa é que, com a continuidade dos investimentos e do apoio técnico, o Acre siga avançando rumo a uma produção rural cada vez mais moderna, sustentável e competitiva.
O número de galináceos aumentou 2%, chegando a 2,7 milhões de cabeças. Foto: Andréia Nobre/Secom
Sobre a pesquisa
A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada pelo IBGE, apresenta os resultados do efetivo de rebanhos, produção de origem animal e aquicultura em nível municipal. Para o efetivo de rebanho, a estimativa refere-se ao levantamento de 31 de dezembro. Para a produção de origem animal e aquicultura, a estimativa de produção refere-se ao ano de referência, janeiro a dezembro de 2024. A periodicidade da pesquisa é anual. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para Brasil, grandes regiões, unidades da Federação, mesorregiões, microrregiões e municípios.
Produtores de cafés robusta amazônicos do Acre participam de missão internacional na Itália
Produtores de café do Acre participam, nesta semana, de uma missão internacional em Turim, na Itália, para apresentar os cafés robusta amazônicos a potenciais compradores e conhecer novas práticas de comercialização. A iniciativa busca abrir portas no mercado europeu e fortalecer a produção acreana, unindo qualidade, inovação e sustentabilidade.
A missão é fruto de um convênio entre o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
A programação inclui visitas técnicas a empresas de importação, cooperativas agrícolas e centros de inovação tecnológica. Além dos produtores, participam também engenheiros agrônomos e técnicos da área.
O secretário de Agricultura, Luís Tchê, destacou o papel fundamental dos produtores e produtoras rurais no fortalecimento do setor, ressaltando que a gestão do governo de Gladson Camelí e Mailza Assis tem incentivado o setor.
“Não existe missão sem os nossos produtores e produtoras rurais. Quando assumimos a Secretaria, ampliamos o trabalho já iniciado, criamos o concurso do café e buscamos atender da melhor forma possível. E o mais importante: não ficamos esperando os produtores virem até o governo, fomos até eles. Sabemos das dificuldades, mas também reconhecemos a força e a grandeza desses homens e mulheres que movem a nossa economia. Com a parceria do Sebrae e de um governo aberto, que não persegue e dá condições de trabalho, os resultados começam a aparecer. E isso só é possível graças ao protagonismo dos nossos produtores”, afirmou.
Os produtores
Bruno Oliveira, de Mâncio Lima
Dono da marca Café Vô Raimundo, atua há sete anos no setor. É viveirista, produtor e proprietário de uma fábrica de beneficiamento.
“É um sonho realizado que o café proporcionou. Quero agradecer ao governo e ao Sebrae”, diz Bruno, finalista do concurso Qualicafé.
Marivania Mendes, de Epitaciolândia
Com três anos de dedicação ao café, conquistou 86 pontos na avaliação de qualidade em 2023 e foi finalista do concurso Florada Premiada 2024, realizado na Semana Internacional do Café.
“Está sendo uma experiência muito boa, porque nos faz acreditar ainda mais no plantio do café. Essa é uma oportunidade para que nosso produto seja mais visto”, destaca.
Gildenilson Feliciano (“Baixinho”), de Cruzeiro do Sul
Há quatro anos no cultivo, conquistou o 4º lugar na segunda edição do Qualicafé. Trabalha em parceria com a cooperativa de café da região do Juruá, a Copercafé.
E avalia: “É uma experiência nova e importante. Vamos levar esse conhecimento para o Acre e compartilhar com outros produtores”.
Eliane Lara, de Acrelândia
Produtora e proprietária do tradicional Viveiro Lara, atua há 27 anos no setor. Foi finalista da 1ª edição do Qualicafé e do concurso Florada Premiada 2024.
“Essa experiência tem sido maravilhosa. Jamais imaginei estar em um lugar como esse, mostrando o nosso café para o mundo”, atesta.
Keyti Souza, de Brasileia
Produtora da marca Raízes da Floresta, Keyti é liderança comunitária na Reserva Extrativista Chico Mendes e alia o cultivo do café à preservação ambiental. Também foi finalista do Florada Premiada 2024.
“Superou todas as minhas expectativas. Estar aqui tem sido fantástico”, relata.
Antônia Santos, de Brasileia
Há sete anos na cafeicultura, possui vasta experiência no setor e em cursos de manejo. Foi finalista do Florada Premiada 2024 e teve seu café eleito o melhor café regional do Acre.
“Está sendo uma experiência maravilhosa. Estou conhecendo possibilidades reais de exportar o nosso café”, conta.
