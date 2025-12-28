Ufac oferece salários de até R$ 9,2 mil em processo seletivo para professor substituto

Inscrições podem ser feitas até 1º de janeiro de 2026; vagas são para cadastro de reserva em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A Universidade Federal do Acre (Ufac) está com inscrições abertas até 1º de janeiro de 2026 para processo seletivo simplificado visando a formação de cadastro de reserva para professor substituto. As oportunidades são para atuação nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com remuneração que pode chegar a R$ 9.233,29 para doutores em regime de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da universidade até as 23h59 do dia 1º de janeiro de 2026, mediante pagamento de taxa de R$ 80 — exceto para casos de isenção previstos em lei. As provas serão aplicadas de forma presencial nas duas cidades.

A remuneração varia conforme titulação e carga horária (20 ou 40 horas), com valores que vão de R$ 3.677,93 para graduados em 20 horas até R$ 9.233,29 para doutores em 40 horas. Os contratos terão duração definida pela universidade, podendo ser prorrogados dentro do limite legal de dois anos.

Salários e benefícios

A remuneração varia conforme a titulação e a jornada de trabalho. Confira os valores:

Jornada de 20 horas

Graduação: R$ 3.677,93

Especialização: R$ 3.986,97

Mestrado: R$ 4.450,54

Doutorado: R$ 5.454,93

Jornada de 40 horas

Graduação: R$ 5.501,60

Especialização: R$ 6.150,59

Mestrado: R$ 7.124,07

Doutorado: R$ 9.233,29

Os valores incluem salário básico, auxílio-alimentação e retribuição por titulação, quando aplicável.

