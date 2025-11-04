Acre
Ufac inaugura cursos de Educação Física e História em campus da Universidade Federal do Acre na fronteira
Vereador Miro Bispo representa prefeito Gerlen Diniz em aula inaugural em Brasiléia; cursos foram viabilizados por emenda parlamentar do ex-deputado federal
A Universidade Federal do Acre (Ufac) deu um passo importante para a expansão do ensino superior na região de fronteira com a inauguração dos cursos de Licenciatura em Educação Física e História no campus Fronteira do Alto Acre, em Brasiléia. O vereador de Epitaciolândia Miro Bispo (PDT) representou o ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, durante a aula inaugural que contou com diversas personalidades e marcou um momento histórico para a educação superior na regional do Alto Acre.
Os dois novos cursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada por Gerlen Diniz durante seu mandato na Câmara Federal, demonstrando o esforço para interiorização do ensino superior no estado e o fortalecimento da educação nas regiões fronteiriças do Acre.
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufac Guida Aquino realizou a aula inaugural dos cursos de licenciatura em Educação Física e História no município de Brasileia.
As turmas foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar, reforçando o compromisso com a expansão do ensino superior público no interior do estado, especialmente nas regiões fronteiriças que tradicionalmente possuem menor acesso à educação universitária. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega dos kits estudantis aos novos acadêmicos.
O evento ocorreu no Centro Estadual de Educação Permanente, que também funciona como Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), e reuniu autoridades da Ufac e representantes dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia (AC).
A reitora Guida Aquino destacou a importância da interiorização como política de inclusão e desenvolvimento regional. Ela agradeceu a Gerlen Diniz por viabilizar os cursos. “Isso nos permite levar educação e oportunidades aos jovens do interior. É um momento histórico e de celebração para todos nós.”
Também participaram da solenidade a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o diretor de Apoio à Interiorização e de Programas Especiais, Marcelo Feliciano de Melo; o diretor de Desenvolvimento Estudantil da Proaes, Francisco Pinheiro; a diretora do CFCH, Geórgia Pereira Lima; o diretor do CCSD, Carlos Frank Viga Ramos; o coordenador do curso de Educação Física, Oyatagan Levy Pimenta da Silva; a secretária municipal de Educação de Brasileia, Raiza Dias, representando o prefeito Carlos Armando de Souza Alves; o vereador de Epitaciolândia, Miro Bispo (PDT), representando o ex-deputado federal e, hoje, prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz; e a coordenadora do polo UAB de Brasileia, Rosimari Ferreira da Silva.
Polícia boliviana investiga tentativa de homicídio contra brasileiro em boate de Cobija
Brasileiro Raúl J.S.A. foi baleado durante discussão na discoteca Mandala em Cobija; vítima não registrou queixa, mas FELCC abriu investigação oficiosa
A Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) da Bolívia investiga a tentativa de homicídio ocorrida na madrugada do último domingo (2) na discoteca Mandala, em Cobija, cidade fronteiriça Brasiléia e Epitaciolândia, com o Acre. De acordo com informações preliminares, uma discussão entre três pessoas dentro do estabelecimento culminou com um dos envolvidos efetuando disparos contra o cidadão brasileiro, por nome Raúl J.S.A., de 34 anos.
Apesar da gravidade do ocorrido – que já havia sido noticiado anteriormente com a vítima sendo hospitalizada -, o brasileiro optou por não formalizar denúncia junto às autoridades bolivianas. No entanto, a FELCC decidiu abrir investigação de ofício para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades pelo atentado, que reforça as preocupações com a violência em estabelecimentos noturnos na região de fronteira.
Detalhes do incidente
- Local: Discoteca Mandala, Cobija (Bolívia)
- Data: Madrugada de 2 de novembro
- Vítima: Raúl J. S.A. (brasileiro)
- Situação: Vítima não apresentou denúncia formal
Andamento investigativo
- Investigação: FELCC atua de ofício para esclarecer fatos
- Objetivo: Determinar responsabilidades pelo ataque a tiros
- Contexto: Reforça preocupação com violência em cidades gêmeas da fronteira
Casos de violência envolvendo cidadãos brasileiros em Cobija têm se tornado frequentes, expondo a vulnerabilidade na região de fronteira e desafios na cooperação policial bilateral. A discoteca Mandala localiza-se a poucos quilômetros das cidades acreanas de Epitaciolândia e Brasiléia.
Governo Federal retira R$ 45 milhões de obras da BR-364 no Acre e gera apreensão
Recurso para recuperação do trecho Sena Madureira-Feijó foi transferido há 10 dias; Dnit espera devolução imediata para evitar paralisação em um dos trechos mais problemáticos da rodovia
O Governo Federal realizou uma movimentação financeira que retirou R$ 45 milhões da conta do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, recursos estes destinados às obras de recuperação da BR-364 no trecho que liga Sena Madureira a Feijó. A alteração orçamentária, feita pelo Ministério dos Transportes, gerou apreensão entre os gestores das obras no estado.
O superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, confirmou que a transferência ocorreu há cerca de dez dias e aguarda a devolução do recurso. “Atrapalha um pouco, né? Porque nós já temos as medições que já estavam formatadas”, afirmou, acrescentando que as empresas “por enquanto não pararam de trabalhar”. Os recursos retirados correspondiam aos lotes 4, 5 e 6 das obras, justamente em um dos trechos mais problemáticos da rodovia federal.
Situação atual
- Valor retirado: R$ 45 milhões
- Trecho afetado: Sena Madureira a Feijó (lotes 4, 5 e 6)
- Tempo: Recursos transferidos há 10 dias
- Previsão: Devolução “hoje ou amanhã”
Posicionamento do DNIT
O superintendente Ricardo Araújo afirmou:
“Atrapalha um pouco, né? Porque nós já temos as medições que já estavam formatadas, as empresas por enquanto não pararam de trabalhar. […] Isso não vai, graças a Deus, não está atrapalhando, mas pode atrapalhar”
Riscos iminentes
Possível paralisação das obras se recursos não forem devolvidos
Trecho é um dos mais problemáticos da rodovia
Medições já estavam formatadas para pagamento
A BR-364 é vital para o escoamento da produção e transporte de passageiros no interior acreano. A insegurança orçamentária preocupa diante da importância estratégica da rodovia, que sofre constantemente com as intempéries e precisa de manutenção constante.
Prefeitura demite enfermeiro acusado de toque invasivo em gestante durante pré-natal no Acre
Josinei Fernandes foi exonerado da UBS Carlos Afonso após denúncia de assédio ganhar repercussão; paciente registrou queixa na delegacia e relatou constrangimento em vídeo nas redes sociais
A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira demitiu o enfermeiro Josinei Fernandes, que atuava na Unidade Básica de Saúde Carlos Afonso, após uma gestante denunciar suposto toque invasivo durante atendimento de pré-natal. O caso, que veio à tona na segunda-feira (3) e ganhou grande repercussão em todo o estado após ser divulgado pelo portal YacoNews, levou à exoneração do profissional nesta terça-feira (4).
Em vídeo que circulou nas redes sociais, a paciente relatou ter se sentido “constrangida e assediada” durante o procedimento de rotina. “Fui até a delegacia e registrei a denúncia. Isso é um absurdo, esse tipo de profissional não pode estar atendendo grávidas”, declarou a mulher, visivelmente abalada. A decisão da prefeitura foi tomada menos de 24 horas após a denúncia se tornar pública.
