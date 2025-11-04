Ufac inaugura cursos de Educação Física e História em campus da Universidade Federal do Acre na fronteira

Vereador Miro Bispo representa prefeito Gerlen Diniz em aula inaugural em Brasiléia; cursos foram viabilizados por emenda parlamentar do ex-deputado federal

A Universidade Federal do Acre (Ufac) deu um passo importante para a expansão do ensino superior na região de fronteira com a inauguração dos cursos de Licenciatura em Educação Física e História no campus Fronteira do Alto Acre, em Brasiléia. O vereador de Epitaciolândia Miro Bispo (PDT) representou o ex-deputado federal e atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, durante a aula inaugural que contou com diversas personalidades e marcou um momento histórico para a educação superior na regional do Alto Acre.

Os dois novos cursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar destinada por Gerlen Diniz durante seu mandato na Câmara Federal, demonstrando o esforço para interiorização do ensino superior no estado e o fortalecimento da educação nas regiões fronteiriças do Acre.

Veja vídeo assessoria do vereador Miro Bispo:

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufac Guida Aquino realizou a aula inaugural dos cursos de licenciatura em Educação Física e História no município de Brasileia.

As turmas foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar, reforçando o compromisso com a expansão do ensino superior público no interior do estado, especialmente nas regiões fronteiriças que tradicionalmente possuem menor acesso à educação universitária. Durante a cerimônia, foi realizada a entrega dos kits estudantis aos novos acadêmicos.

O evento ocorreu no Centro Estadual de Educação Permanente, que também funciona como Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), e reuniu autoridades da Ufac e representantes dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia (AC).

A reitora Guida Aquino destacou a importância da interiorização como política de inclusão e desenvolvimento regional. Ela agradeceu a Gerlen Diniz por viabilizar os cursos. “Isso nos permite levar educação e oportunidades aos jovens do interior. É um momento histórico e de celebração para todos nós.”

Também participaram da solenidade a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o diretor de Apoio à Interiorização e de Programas Especiais, Marcelo Feliciano de Melo; o diretor de Desenvolvimento Estudantil da Proaes, Francisco Pinheiro; a diretora do CFCH, Geórgia Pereira Lima; o diretor do CCSD, Carlos Frank Viga Ramos; o coordenador do curso de Educação Física, Oyatagan Levy Pimenta da Silva; a secretária municipal de Educação de Brasileia, Raiza Dias, representando o prefeito Carlos Armando de Souza Alves; o vereador de Epitaciolândia, Miro Bispo (PDT), representando o ex-deputado federal e, hoje, prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz; e a coordenadora do polo UAB de Brasileia, Rosimari Ferreira da Silva.

Veja vídeo assessoria do vereador Miro Bispo:

Relacionado

Comentários