Ufac e Sebrae realizam Congresso Internacional de Pecuária Leiteira com foco em sustentabilidade na Amazônia
Evento de três dias reúne pesquisadores, produtores e estudantes para debater desenvolvimento da cadeia leiteira; pastagem é apontada como prioridade estratégica
A Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Sebrae iniciam nesta quinta-feira (30) o 4º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, que reunirá pesquisadores, produtores e estudantes durante três dias para debater os rumos da cadeia produtiva do leite na região. Com o tema “Construir caminhos concretos para o desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira”, o evento busca alertar os produtores sobre mudanças necessárias na forma de produção.
O pesquisador e professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Ufac, Eduardo Mitke, destacou a necessidade de repensar prioridades: “Muitos produtores acham que ‘investir’ na propriedade é construir uma ordenhadeira bonita ou comprar maquinário sofisticado. Pode ser que essas não sejam as prioridades estratégicas”. Para Mitke, o elemento mais fundamental é investir na pastagem – base da alimentação do gado leiteiro.
Programação do Congresso:
Gestão administrativa de propriedades de base familiar
Agregação de valor aos produtos e impulso a pequenos negócios
Transferência de embriões no gado leiteiro
Infraestrutura física das propriedades
Visita técnica a propriedade modelo com conceitos sustentáveis
O congresso representa um movimento integrado entre acadêmicos, pesquisadores de instituições públicas e produtores rurais, com objetivo de qualificar toda a cadeia produtiva do leite na Amazônia Ocidental, equilibrando produtividade com sustentabilidade ambiental.
Mailza Assis sinaliza possível aliança com Márcio Bittar para 2026 e elogia trabalho do senador
Vice-governadora cita parlamentar como nome relevante do grupo governista durante solenidade dos 60 anos do PP; “Tem vantagens para ser candidato do nosso grupo”, afirma
Em declaração que pode indicar os rumos da sucessão no Acre, a vice-governadora Mailza Assis citou positivamente o senador Márcio Bittar (PL) como potencial candidato do grupo governista nas eleições de 2026. Durante solenidade em homenagem aos 60 anos do Progressistas, Mailza elogiou o trabalho do parlamentar e o incluiu explicitamente na aliança que sustenta o governo.
“O Márcio Bittar é um senador com seu trabalho prestado, está em um partido da nossa aliança, que é o conjunto de partidos que desenvolve esse projeto proposto para o nosso Estado”, afirmou a vice-governadora, acrescentando que o senador “tem suas vantagens para ser um candidato do nosso grupo”. As declarações representam uma significativa reaproximação após tensões recentes na base aliada.
Aliança: PP e PL fazem parte da base governista no Acre
- Márcio Bittar: Senador com expressivo volume de emendas para o estado
- Mailza Assis: Já declarou pré-candidatura ao governo em 2026
Declarações estratégicas
“Márcio Bittar é um senador com seu trabalho prestado, está em um partido da nossa aliança”
“Ele tem o seu trabalho no Estado e tem suas vantagens para ser um candidato do nosso grupo”
As declarações reforçam a articulação da vice-governadora para consolidar uma chapa forte em 2026, buscando aproximação com um dos parlamentares mais influentes do Acre no Congresso Nacional. O movimento indica que as alianças para sucessão de Gladson Cameli começam a se desenhar.
Ex-prefeita e vereadores de Santa Terezinha do Tocantins são condenados por nepotismo
Justiça acata ação do Ministério Público e impõe multas, suspensão de direitos e proibição de contratar com o poder público por nomeações baseadas em vínculos familiares.
A Justiça do Tocantins condenou a ex-prefeita de Santa Terezinha do Tocantins, Itelma Belarmino de Oliveira Resplandes, além de seis vereadores e 13 servidores públicos, por envolvimento em um esquema de nepotismo que incluía nomeações motivadas por laços familiares e políticos, e não por critérios técnicos.
A decisão foi proferida pela 1ª Vara Cível de Tocantinópolis e acolheu integralmente os argumentos do Ministério Público do Tocantins (MPTO), reconhecendo a violação dos princípios da moralidade e impessoalidade na administração pública. O caso integra a Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prioriza o julgamento de ações de improbidade administrativa.
As investigações, conduzidas pelo promotor Saulo Vinhal, revelaram um esquema de transnepotismo, no qual gestores e vereadores nomeavam parentes entre si, promovendo uma rede de favorecimento político. Entre os beneficiados estavam esposas, filhos, sobrinhos e cunhadas de parlamentares.
Como punição, a ex-prefeita e os seis vereadores — Dedalo Belarmino Lima, Francisco Alves Monteiro, Jailson Rodrigues Reis, Josinaldo José dos Santos Rodrigues, Reinaldo Gonçalves Lopes e Diogo Poliano Oliveira Coelho — foram condenados ao pagamento de multa equivalente a 24 vezes o valor do salário recebido à época, além da proibição de contratar com o poder público por quatro anos.
Os 13 servidores envolvidos também foram penalizados com multa de cinco vezes o valor de seus vencimentos e proibição de contratar com o poder público por dois anos.
A sentença determina ainda que o município exonere imediatamente os cargos comissionados em situação de nepotismo e adote medidas para impedir novas nomeações irregulares, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Assembleia Legislativa de Rondônia lança concurso com 200 vagas e salários de até R$ 24 mil
Edital prevê oportunidades para níveis médio e superior, com provas marcadas para fevereiro de 2026 e organização da Fundação Getúlio Vargas.
ALE-RO abre concurso público com 425 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro reserva
A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) publicou nesta quarta-feira (29) o edital de seu novo concurso público, que oferece 200 vagas imediatas e 225 para cadastro reserva. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo.
O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026.
As inscrições poderão ser feitas das 16h do dia 3 de novembro até 16h do dia 4 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV (www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero25). As taxas de participação variam de R$ 100 a R$ 180, e os pedidos de isenção poderão ser solicitados entre 3 e 5 de novembro.
As provas serão aplicadas em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, com divulgação do gabarito preliminar no dia 10 de fevereiro de 2026.
Os salários variam entre R$ 6.503,55 e R$ 24.078,42, conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido.
Para nível superior, as áreas contempladas incluem Administração, Direito, Contabilidade, Comunicação, Engenharia, Psicologia, Pedagogia e Tecnologia da Informação, entre outras. Já os cargos de nível médio/técnico abrangem funções como Técnico em Contabilidade, Informática, Logística, Segurança do Trabalho e Libras.
O edital completo está disponível no portal da FGV, onde os candidatos também poderão acompanhar todas as atualizações do processo seletivo.
