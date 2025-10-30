Ufac e Sebrae realizam Congresso Internacional de Pecuária Leiteira com foco em sustentabilidade na Amazônia

Evento de três dias reúne pesquisadores, produtores e estudantes para debater desenvolvimento da cadeia leiteira; pastagem é apontada como prioridade estratégica

A Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Sebrae iniciam nesta quinta-feira (30) o 4º Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, que reunirá pesquisadores, produtores e estudantes durante três dias para debater os rumos da cadeia produtiva do leite na região. Com o tema “Construir caminhos concretos para o desenvolvimento sustentável da pecuária leiteira”, o evento busca alertar os produtores sobre mudanças necessárias na forma de produção.

O pesquisador e professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Ufac, Eduardo Mitke, destacou a necessidade de repensar prioridades: “Muitos produtores acham que ‘investir’ na propriedade é construir uma ordenhadeira bonita ou comprar maquinário sofisticado. Pode ser que essas não sejam as prioridades estratégicas”. Para Mitke, o elemento mais fundamental é investir na pastagem – base da alimentação do gado leiteiro.

Programação do Congresso:

Gestão administrativa de propriedades de base familiar

Agregação de valor aos produtos e impulso a pequenos negócios

Transferência de embriões no gado leiteiro

Infraestrutura física das propriedades

Visita técnica a propriedade modelo com conceitos sustentáveis

O congresso representa um movimento integrado entre acadêmicos, pesquisadores de instituições públicas e produtores rurais, com objetivo de qualificar toda a cadeia produtiva do leite na Amazônia Ocidental, equilibrando produtividade com sustentabilidade ambiental.

Relacionado

Comentários