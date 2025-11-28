UFAC e MPAC lançam plataforma inédita para monitorar qualidade do ar no Acre

A Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Estado do Acre, operacional desde 2019, consolidou o Acre como o primeiro estado do Brasil a monitorar 100% de seus municípios por meio de sensores de baixo custo, com dados em tempo real e acesso público.

Em razão desse pioneirismo regional, a experiência acreana passou a servir como referência para a formulação de iniciativas semelhantes de monitoramento da qualidade do ar, conduzidas por instituições do poder público e organizações do terceiro setor na Amazônia Legal.

Desenvolvida com tecnologia moderna, a plataforma integra banco de dados em PostgreSQL, processamento automatizado com linguagem Python e visualização web dinâmica baseada em frameworks de última geração. O sistema realiza também a correção e validação dos dados, assegurando maior confiabilidade às informações disponibilizadas à população.

A iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento da pesquisa científica, para a formulação de políticas públicas ambientais e de saúde e para o aumento da conscientização da sociedade sobre os impactos da poluição do ar, especialmente relacionados às queimadas e ao desmatamento na região amazônica.

O Prof. Willian Flores ressalta a importância do monitoramento contínuo da qualidade do ar na Amazônia, uma vez que, todos os anos, durante a estação seca, ocorre uma acentuada deterioração dos níveis de poluição atmosférica associada às queimadas. Apesar dessa recorrência, ainda são limitadas as informações sobre a real magnitude desse agravamento e sobre as consequências da exposição prolongada da população aos poluentes atmosféricos.

O sucesso da iniciativa é creditado à parceria sólida entre a academia e o poder público. O Promotor de Justiça Luis Rolim, atual responsável pelo projeto no MPAC, destaca o caráter colaborativo da construção, uma vez que trata de uma construção de sucesso que nasceu da atuação da Procuradora de Justiça Rita de Cássia com professores da UFAC, resultando em um marco no Brasil para o monitoramento da qualidade do ar.

Destaques da plataforma

Rede de sensores distribuída nos municípios do Acre

Dados abertos e atualizados em tempo real

Painéis interativos e mapas dinâmicos

Ferramenta de apoio a pesquisas, gestão ambiental e políticas públicas