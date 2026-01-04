Ufac divulga locais de prova do Vestibular 2026 para Medicina

Cartão de confirmação já está disponível no sistema; seleção ocorre em dois domingos consecutivos

Os candidatos inscritos no Vestibular 2026 para o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) já podem consultar os locais de prova. As informações foram disponibilizadas pela instituição em parceria com o Cebraspe, banca organizadora do certame, e estão acessíveis individualmente no sistema oficial do processo seletivo.

Para ter acesso ao cartão de confirmação de inscrição, o candidato deve informar os dados solicitados na plataforma. A Ufac reforça que é obrigatório comparecer exatamente ao endereço indicado, não sendo permitida a realização das provas em local diferente do previamente divulgado.

A seleção ocorrerá em dois domingos consecutivos, seguindo o modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No primeiro dia, marcado para o domingo (11), serão aplicadas as provas objetivas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, além da redação. Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30, com início das provas às 13h e duração total de 5h30, no horário local.

Já no segundo dia, no domingo (18), os candidatos realizarão as provas de Ciências da Natureza e Matemática. O cronograma de acesso será o mesmo, com abertura dos portões às 11h30, fechamento às 12h30 e início das avaliações às 13h. O tempo de prova será de 4h30.

No dia do exame, é obrigatória a apresentação de documento oficial de identidade com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

