Ufac define novas formas de ingresso para cursos de graduação a partir de 2026; confira as mudanças

A Polícia Civil do Acre (PCAC) vem registrando avanços significativos na segurança pública e no combate ao crime organizado. Dados comparativos entre 2024 e o primeiro semestre de 2025 apontam uma redução expressiva nos índices de homicídios e feminicídios no estado, além de apreensões milionárias de organizações criminosas. O resultado desse trabalho reflete diretamente na confiança da população. Segundo levantamento do Instituto Atlas, em parceria com a Bloomberg, a Polícia Civil é hoje a instituição mais confiável do Brasil, com 60% da população declarando confiar no trabalho da corporação.

De acordo com os dados oficiais, os esforços concentrados da PCAC têm contribuído para a redução dos índices de violência letal no estado. Homicídios: caíram de 157 casos em 2024 para 101 casos em 2025, o que representa redução de 35,66%. Já os feminicídios passaram de 8 casos em 2024 para 6 casos em 2025, uma queda de 25%.

Além da redução dos crimes contra a vida, o combate às organizações criminosas tem apresentado resultados expressivos. Entre 2024 e o primeiro semestre de 2025, a Polícia Civil do Acre apreendeu R$ 5.196.407,50 em dinheiro oriundo de facções e grupos criminosos que atuavam no estado.

Polícia Civil é a instituição mais confiável do Brasil

Um levantamento nacional do Instituto Atlas, em parceria com a Bloomberg, revelou que a Polícia Civil é hoje a instituição mais confiável para os brasileiros. Segundo a pesquisa, realizada em agosto de 2025, 6 em cada 10 entrevistados afirmaram confiar na instituição, colocando-a à frente de outras forças de segurança, das Forças Armadas e de órgãos como STF, Banco Central, governos estaduais, prefeituras, igrejas e Congresso Nacional.

Para a Polícia Civil do Acre, o reconhecimento é reflexo direto do empenho e da dedicação dos profissionais que atuam na linha de frente da investigação criminal.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou que os resultados alcançados são fruto de um trabalho integrado, pautado pelo profissionalismo e pela dedicação dos policiais civis.

“Estamos investindo na inteligência policial, no fortalecimento das investigações e na qualificação contínua dos nossos profissionais. A redução dos homicídios e feminicídios, as apreensões milionárias e o reconhecimento da população demonstram que estamos no caminho certo. A confiança da sociedade é a maior prova de que o nosso trabalho tem feito a diferença”, afirmou.

Com números robustos, redução significativa da violência e recorde em apreensões, a Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a segurança pública e com a população, consolidando-se como referência nacional em investigação criminal.

