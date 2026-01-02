Acre
Ufac abre seletivo para professor substituto do Colégio de Aplicação
A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou o edital que trata da abertura de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva de professor substituto destinado ao Colégio de Aplicação (CAp). As contratações serão realizadas por tempo determinado, conforme a necessidade da instituição, nos termos da legislação federal vigente.
De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 31 de dezembro de 2025 a 8 de janeiro de 2026, por meio do sistema de concursos da Ufac. As provas ocorrerão de forma presencial, exclusivamente no município de Rio Branco, considerando o horário oficial do Acre.
O processo seletivo é voltado para a área de Magistério da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com exigência de licenciatura em Pedagogia. O cadastro de reserva prevê até cinco classificados, sendo três para ampla concorrência, um para pessoa com deficiência e um para candidatos negros. O regime de trabalho poderá ser de 20 ou 40 horas semanais, a depender da demanda institucional.
A taxa de inscrição foi fixada em R$ 80, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, e para doadores de medula óssea, conforme previsto em lei. Os pedidos de isenção devem ser feitos até 1º de janeiro de 2026, no ato da inscrição.
A remuneração inicial varia de acordo com a jornada de trabalho. Para o regime de 20 horas, o vencimento bruto é de R$ 3.677,93, enquanto para 40 horas o valor chega a R$ 5.501,60, já incluídos vencimento básico e auxílio-alimentação. A contratação poderá ter duração inicial definida pela Ufac, com possibilidade de prorrogação, respeitado o limite máximo de dois anos.
O edital também estabelece que candidatos aprovados em seleções anteriores para a mesma área terão prioridade na convocação. Além disso, a universidade poderá realocar candidatos para outra área ou campus que exija perfil equivalente, desde que haja concordância do interessado.
A relação preliminar das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada em 12 de janeiro de 2026, com prazo para recurso. O resultado final das inscrições está previsto para o dia 14 de janeiro de 2026, no site oficial da Pró-Reitoria de Graduação da Ufac.
O processo seletivo não se destina à contratação de professores efetivos, sendo válido exclusivamente para suprir necessidades temporárias do Colégio de Aplicação da universidade.
Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Acre
Avisos indicam risco de tempestades, ventos fortes e possível queda de granizo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (2), dois avisos meteorológicos para o estado do Acre, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo ao longo do dia.
O primeiro alerta, classificado como Tempestade – Perigo, é válido das 0h01 até as 23h59 do dia 3 de janeiro de 2026. Conforme o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h, além de eventual queda de granizo.
Segundo o órgão, há risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos em áreas urbanas.
Além desse aviso, o Inmet também publicou um segundo alerta de menor intensidade, válido para o mesmo período. Nesse caso, a previsão aponta chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.
Para esse segundo aviso, o risco é considerado baixo para cortes de energia, prejuízos à agricultura, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.
O Inmet orienta a população a acompanhar as atualizações meteorológicas e adotar medidas de segurança durante o período de instabilidade climática.
DNIT realiza obras na BR-364 e anuncia interdições temporárias em Cruzeiro do Sul
Trecho foi danificado pelas águas do Igarapé Santa Luzia; bloqueios começam nesta sexta-feira (2)
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) executa serviços de recuperação em um trecho da BR-364, em Cruzeiro do Sul, que sofreu avarias no último dia 28 de dezembro devido à força das águas do Igarapé Santa Luzia, que abriu buracos no pavimento da rodovia.
Para a realização dos trabalhos pelas equipes e máquinas, o trecho será interditado parcialmente, com fechamento do tráfego de veículos em períodos alternados. De acordo com o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, as interdições começam já nesta sexta-feira (2) e seguem também no sábado (3).
Inicialmente, havia a possibilidade de interrupção total do tráfego durante todo o final de semana, mas a medida foi descartada após avaliação técnica.
“Acabei de falar com os engenheiros e não vai ser necessário interromper por 24 horas. Vai ser uma interrupção de 3 a 4 horas para que as equipes possam trabalhar no sistema de pare e siga, principalmente no momento da instalação do tubo. Se Deus quiser, queremos concluir o serviço no máximo até amanhã”, explicou o superintendente.
No dia do incidente, a força das águas causou danos significativos à rodovia, levando à interrupção do tráfego e à formação de longas filas de veículos. Atualmente, a circulação está liberada apenas por uma das faixas, funcionando em sistema de pare e siga.
O DNIT orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho e, se possível, evitarem horários de pico durante o período das obras.
Quatro Uraps atendem nesta sexta e sábado em Rio Branco
Algumas Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) estarão em funcionamento em Rio Branco nesta sexta-feira (2), ponto facultativo decretado pela Prefeitura, e no sábado (3), garantindo atendimento básico de saúde à população nos primeiros dias de 2026.
Nesses dois dias, o atendimento ao público será realizado em período reduzido, das 7h às 13h, em unidades definidas pelo município.
Estarão abertas as Uraps Roney Meireles, localizada na Rua Arara, nº 132, no bairro Adalberto Sena; Hidalgo de Lima, na Rua Tião Natureza, nº 29, no bairro Palheiral; Farmacêutica Cláudia Vitorino, na Rua Baguari, nº 40, no bairro Taquari; e Rozangela Pimentel, situada na Rua Maria Francisco Ribeiro, no bairro Calafate.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população se organize para buscar atendimento dentro do horário estabelecido. Em situações de urgência e emergência, a recomendação é procurar as unidades de pronto atendimento da capital.
