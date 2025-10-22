Ufac abre inscrições para curso de Medicina com 80 vagas para ingresso em 2026

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abre nesta quarta-feira, 22, as inscrições para o processo seletivo do curso de Bacharelado em Medicina, referente ao ingresso nos semestres letivos de 2026, conforme o Edital nº 1/2025, publicado no último dia 17.

O certame será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela execução de todas as etapas do concurso. Ao todo, serão ofertadas 80 vagas, distribuídas entre os dois semestres letivos de 2026, no campus sede da Ufac, em Rio Branco.

O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas (redação), ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações serão aplicadas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.cebraspe.org.br, entre os dias 2 de outubro e 10 de novembro de 2025, das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, pelo horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 120, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda, conforme as normas federais

As vagas serão distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escolas públicas e pessoas com deficiência, de acordo com as ações afirmativas previstas em lei. Além disso, candidatos que concluíram o ensino médio em escolas do Acre poderão receber o bônus do argumento de inclusão regional, conforme a Resolução nº 25/2018 do Conselho Universitário da Ufac.

