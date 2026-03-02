Uemensor Alencar é 13º na disputa do Hyrox Brasil em Fortaleza

O acreano Uemensor Alencar(Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer e Unimed/Rio Branco) terminou na 13ª colocação na disputa da categoria Open no Hyrox Brasil nesse sábado, 28, em Fortaleza, no Ceará.

“50 atletas, inclusive, de outros países disputaram a categoria Open. Entre os brasileiros fiquei em terceiro e no geral em décimo terceiro. Consegui baixar o meu tempo em uma prova bastante desgastante e estou satisfeito com meu resultado”, declarou Uemensor Alencar.

Treinar mais forte

Segundo Uemensor Alencar, os atletas são de altíssimo nível e com uma realidade diferente da nossa, mas é possível, com treinos ainda mais fortes, competir com possibilidade de vitória.

“A disputa em Fortaleza vai servir de parâmetro para realizar treinamentos ainda mais fortes. A meta é chegar ainda mais preparado no próximo desafio”, declarou o atleta acreano.

Desafio em São Paulo

A próxima etapa do Hyrox Brasil será disputada em São Paulo no dia 25 de abril.

“Vou retornar aos treinamentos nesta semana e se conseguir apoio estarei na disputa da etapa de São Paulo”, afirmou Uemensor Alencar.

