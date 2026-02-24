Uemensor Alencar disputa prova do Hyrox Brasil em Fortaleza

O acreano Uemensor Alencar(Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer e Unimed/Rio Branco) disputa no sábado, 28, no Centro de Convenções, em Fortaleza, no Ceará, a primeira prova do Hyrox Brasil em 2026. O atleta vem realizando treinamentos de segunda a sábado, duas horas por dias, e a meta é chegar em excelente nível para a disputa.

“Venho treinando forte e estou bem confiante. A prova é bem desgastante e por isso é fundamental trabalhar duro durante a preparação”, declarou Uemensor Alencar.

Na Open

Uemensor Alencar, 28, vai competir na categoria Open para atletas até 30 anos.

“Essa categoria é fortíssima. É preciso fazer as provas da maneira correta e pretendo conquistar um grande resultado”, afirmou o acreano.

O que é o Hyrox?

O Hyrox é uma competição mundial de “fitness racing”, que combina corrida com exercícios funcionais, ganhando grande popularidade como modalidade de treino no Brasil e no mundo. A prova consiste em 8 km de corrida (1 km antes de cada estação) alternados com 8 exercícios funcionais, como sled push, burpees e wall balls. É acessível a todos os níveis de condicionamento, focando na resistência e força.

