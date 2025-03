UBS Gildo Ferreira realiza ação em alusão ao Março Lilás e Março Verde

A Prefeitura de Porto Velho decretou, nesta quarta-feira (26), estado de alerta e emergência no município devido à elevação da cota do Rio Madeira, que, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil, atingiu 16,43 metros.

O nível das águas já chegou a atingir a altura do asfalto na área central da cidade desde o domingo (23), ficando a menos de meio metro da cota de inundação.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, afirma que a medida tem como objetivo intensificar a mobilização dos órgãos públicos para a prevenção e a assistência aos afetados pela situação. O decreto, que entra em vigor imediatamente, tem validade de 90 dias.

No Município de Nova Mamoré, devido ao alagamento no km 30 da BR-425, a Prefeitura divulgou um desvio alternativo para contornar o problema de tráfego.

O desvio é destinado aos motoristas que seguem para Porto Velho, Guajará-Mirim ou Nova Mamoré, e orienta o acesso à Oitava Linha do Ribeirão, com seguimento por estradas vicinais até retornar à BR-425. A medida foi adotada para evitar congestionamentos e facilitar a mobilidade na região afetada pela cheia do rio Madeira.

As informações são do portal Rondoniagora.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários