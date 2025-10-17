UBS Antônio Alves Cavalcante realiza ação especial em alusão ao Outubro Rosa em Assis Brasil

Em alusão à campanha Outubro Rosa, a UBS Antônio Alves Cavalcante (AAC) promoveu, nesta quinta-feira (16), uma ação voltada à conscientização e prevenção do câncer de mama e do colo do útero, fortalecendo o cuidado com a saúde da mulher assis-brasilense.

A programação contou com dinâmicas interativas, palestras educativas, atendimentos especiais de enfermagem (PCCU), testes rápidos, orientações profissionais e atualização do Bolsa Família. Para encerrar o momento com carinho, foram realizados sorteios de brindes para as participantes.

A iniciativa teve como objetivo incentivar o autocuidado e a detecção precoce de doenças, além de aproximar a comunidade dos serviços oferecidos pela atenção básica em saúde.

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAB), reforça o compromisso com a promoção da saúde e bem-estar das mulheres, e agradece a participação de todas que estiveram presentes.

