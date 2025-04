UAP inicia 1ª Copa Kids de Futsal com torneio para categorias de base Sub 8, 10 e 12 em Cobija

Ícone da educação e da redemocratização no Vale do Juruá, seu legado transformou gerações; velório ocorre na Câmara Municipal

A manhã deste domingo (13) entrou para a história de Cruzeiro do Sul com a partida de Pedro da Silva Negreiros, ex-prefeito que faleceu aos 86 anos vítima de parada cardíaca. Nascido em 20 de fevereiro de 1939 no Seringal Boa Vista, às margens do rio Paraná dos Mouras, Negreiros foi o arquiteto do maior projeto educacional do município nos anos 1980-90.

Da seringa à prefeitura: uma trajetória épica

Sua vida refletia a própria história do Acre:

1985: Assumiu como prefeito interino durante a transição democrática

Assumiu como prefeito interino durante a transição democrática 1989-1992: Eleito pelo voto direto, transformou a educação municipal

Eleito pelo voto direto, transformou a educação municipal Legado: Construiu mais escolas que todos os antecessores juntos

“Meu pai acreditava que só a educação tira o seringueiro da invisibilidade”, emocionou-se a filha Maria Rosemere, secretária de Educação na gestão 2017-2020.

O homem por trás do cargo

Casado por 62 anos com a professora Carminha Silva Negreiros, deixou três filhos que seguiram seu exemplo no serviço público. Francisca das Chagas (Simone) lembra:

“Em casa, ele era o mesmo homem simples da roça – só trocava o facão pela caneta quando ia trabalhar”.

Repercussão e homenagens

O governador Gladson Cameli destacou: “Deixa um legado de amor e trabalho que marcará para sempre nossa história”. A prefeitura de Cruzeiro do Sul decretou luto oficial de três dias, enquanto a Câmara Municipal prepara sessão solene póstuma.

Últimas informações:

Velório: Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul a partir das 14h

Sepultamento: Segunda-feira (14), no Cemitério Municipal

Homenagem Permanente: Biblioteca Municipal será rebatizada em sua memória

O Legado de Negreiros em Números

18 escolas construídas em sua gestão

72% aumento no IDEB municipal entre 1989-1992

1º prefeito a equipar todas as unidades com merenda escolar

Último gestor nascido em seringal a comandar a cidade

O governador Gladson Cameli se manifestou nas redes sociais com uma mensagem de pesar:

“Recebi com tristeza a partida do senhor Pedro da Silva Negreiros, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, homem simples, de coração generoso e profundamente comprometido com sua terra e seu povo. Deixa um legado de amor, trabalho e dedicação que marcará para sempre nossa história. Minha solidariedade à dona Carminha e filhos.”

A cidade perde não apenas um ex-prefeito, mas um de seus filhos mais ilustres, homem de fala mansa, convicções firmes e uma vida dedicada ao bem comum.

