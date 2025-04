UAP inicia 1ª Copa Kids de Futsal com torneio para categorias de base em Cobija

Campeonato reúne jovens atletas das categorias Sub-8, Sub-10 e Sub-12 no Coliseu Cerrado da universidade; competição marca o desenvolvimento do futsal infantil na fronteira

O Coliseu Cerrado da Universidade Amazônica de Pando (UAP) em Cobija foi palco do início da primeira edição da Copa Kids de Futsal, competição que mobiliza jovens talentos das categorias Sub-8, Sub-10 e Sub-12 neste fim de semana. O torneio representa um importante marco para o esporte infantil na região fronteiriça.

Detalhes do Evento:

Primeira versão do campeonato dedicado exclusivamente às categorias de base

Jogos realizados nas dependências da UAP, principal centro esportivo da região

Competição organizada para fomentar a prática esportiva desde a infância

“Esta copa é o começo de um projeto maior para revelar novos talentos e formar cidadãos através do esporte”, destacou um dos organizadores. A iniciativa complementa o calendário esportivo local que já conta com competições estaduais no lado acreano.

As partidas continuarão nos próximos fins de semana, com premiação prevista para as três categorias. Pais e torcedores lotaram as arquibancadas no primeiro dia, demonstrando o crescente interesse pelo futsal infantil na tríplice fronteira.

Veja vídeo com TVU Pando:



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários