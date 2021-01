Candidatos fizeram provas de matemática e ciências da natureza

Por Agência Brasil - Brasília

Logo depois da aplicação da segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) os candidatos poderão conferir hoje (24), ao vivo, a partir das 19h30, a correção das principais questões no Caiu no Enem, pela TV Brasil.



Neste segundo dia de provas, o estudante teve cinco horas para fazer 45 questões de matemática e mais 45 de ciências da natureza, que contemplam o aprendizado em disciplinas como física, química e biologia.

Apresentado pela jornalista Priscila Rangel, o programa recebe especialistas em matemática e ciências da natureza e suas tecnologias (física, química e biologia). Esses professores comentam o exame, destacam quais foram os principais temas cobrados, apontam as surpresas e analisam as questões mais complexas e polêmicas. É o sétimo ano consecutivo, que a TV Brasil acompanha o Enem com o especial Caiu no Enem.

Acompanhe ao vivo:

Além de resolverem alguns dos pontos mais relevante da avaliação, os convidados fazem comentários gerais sobre a prova. O Caiu no Enem também explica o cálculo da nota, mostra como os estudantes podem utilizá-la.

Os educadores ainda compartilham orientações sobre escolha da carreira, concorrência para ingresso na faculdade, mercado de trabalho, profissões, habilidades e aptidões do futuro. Eles também trazem outras dicas e esclarecem dúvidas dos estudantes sobre o sistema de seleção para acesso ao ensino superior.

Produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o programa ainda tem flashes com a cobertura jornalística do Enem. A equipe de reportagem traz a participação dos alunos com entrevistas e mostra trechos da coletiva.

companhe pela TV Brasil na TV, no site, ou pelas redes Facebook e Twitter.

Enem 2020

Ao todo, cerca de 5,8 milhões de estudantes se inscreveram para fazer as provas do Enem 2020. Além da versão impressa do exame, essa edição do Enem terá uma versão digital, realizada de forma piloto para 96 mil candidatos, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

No dia 17 de janeiro, os alunos fizeram 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias que envolvem conhecimentos de história, geografia e sociologia. Também resolveram 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e escreveram uma redação. Essa primeira prova teve cinco horas e meia de duração.

Confira na íntegra o programa do primeiro dia de provas:

