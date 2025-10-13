Cotidiano
Turista acreano tem carro grampeado em centro comercial de Cobija e recorre a “dica” para liberar veículo
Uilis estacionou em local proibido sem sinalização no centro comercial da capital de Pando e precisou pagar valor à Polícia de Trânsito para remover dispositivo
Mais um turista brasileiro teve o veículo grampeado no centro comercial de Cobija, capital do Departamento de Pando, na Bolívia. Desta vez, o acreano Uilis passou pela situação constrangedora nesta segunda-feira (13), quando estacionou em local proibido que estava sem placa de sinalização no setor da Zona Franca, região fronteiriça com Brasiléia e Epitaciolândia.
Sem saber como proceder inicialmente, Uilis seguiu uma dica recebida de um amigo: pegou um mototáxi até o local onde funciona a Polícia de Trânsito no setor alto de Cobija, pagou 50 bolivianos (cerca de R$ 90) e, em poucos minutos, conseguiu que o carro fosse desgrampeado. O turista registrou toda a experiência em um vídeo publicado no TikTok.
O caso ilustra uma prática comum em Cobija, onde o grampeamento de veículos de turistas – especialmente brasileiros – tem se tornado frequente. A situação levanta questionamentos sobre a sinalização adequada dos locais de estacionamento proibido e a transparência dos procedimentos de fiscalização na cidade boliviana.
Comentários
Cotidiano
Educação transforma vida de detento que cumpre pena há 11 anos no Complexo Penitenciário de Rio Branco
J.S. concluiu ensino fundamental e médio na prisão e foi premiado em competição de redação; caso ilustra impacto de projetos educacionais no sistema prisional
Com Isabelle Nascimento
A história de J.S., um detento que cumpre pena há 11 anos no Complexo Penitenciário de Rio Branco, ilustra o poder transformador da educação no sistema prisional. Chegou à unidade com estudos apenas até a quinta série, mas durante o período de reclusão matriculou-se na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Fábrica de Asas, onde concluiu tanto o ensino fundamental quanto o médio.
Em depoimento ao site do governo do Acre, J.S. relatou: “Foi bom, porque quando eu vivia lá fora, eu não tinha tempo para isso. Foi um canto onde eu fui refletir e procurei mudar, porque já tinha complicado muito a minha vida. Então decidi me dedicar aos estudos”. Após terminar o ensino médio, ele realizou um curso de teologia e participou de projetos de leitura desenvolvidos dentro da unidade.
Seu empenho rendeu frutos: em 2019, J.S. foi premiado com o segundo lugar em uma competição de redação promovida pela Defensoria Pública da União. O caso exemplifica as oportunidades educacionais oferecidas pelo sistema prisional acreano, que incluem desde alfabetização e EJA até ensino médio e cursos profissionalizantes nas modalidades presencial, híbrida e a distância (EAD).
A educação formal começou a ser ofertada em ambiente prisional no Estado, em 1998, no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, com a oferta de apenas 15 vagas para alfabetização. De lá para cá, muita coisa mudou, e esse número cresceu. Em 2024 eram 662 pessoas privadas de liberdade matriculadas em atividades de educação formal, e no primeiro semestre de 2025 esse número subiu para 801, sendo oferecidas nas oito unidades prisionais do Acre.
Além disso, outras atividades, como projetos de leitura, são desenvolvidas na área de educação não formal. Em todo o estado, os projetos de leitura desenvolvidos dentro dos estabelecimentos penais somam 1.533 participantes.
A diretora da Escola Fábrica de Asas, Roselí Albuquerque, reitera a importância da educação para o retorno dos privados de liberdade à sociedade: “A educação tem um significado e um sentido. No momento, eles estão privados da liberdade, mas eles precisam sair, e quando eles saírem terão oportunidade de emprego. Além da educação básica, quem está no ensino médio e no fundamental, na quarta etapa, está fazendo também qualificação profissional. Então, eles vão sair com a qualificação profissional, vão ter autonomia, vão ter realmente a ressocialização”.
Assim como J. S., o detento E. F. P. chegou no presídio sem ter concluído o ensino fundamental e ele acredita que o estudo é o que vai lhe possibilitar sair e se recolocar no mercado de trabalho. “A escola dá uma esperança pra gente. A única forma que eu consigo acreditar que eu posso sair daqui e ter um emprego, é porque eu consegui passar essas coisas, porque antes eu não tinha nem o ensino fundamental”.
Uma das chaves para conseguir ampliar as vagas para educação formal veio após a pandemia, é o que explica a chefe da Divisão de Educação Prisional, Margarete Santos.
“Depois da pandemia, a gente conseguiu ver a possibilidade de execução das atividades indiretas. E essas atividades passaram a ser reorganizadas pela Secretaria de Estado de Educação que, a partir de então, elaborou uma proposta pedagógica que admite atividades educacionais diretas com um professor em sala de aula e um percentual indireto, onde ele recebe material e desenvolve no interior da cela. Nessa perspectiva, nós dobramos a capacidade de educação em todo o estado”, ressaltou.
Comentários
Cotidiano
Paratleta acreano Wendell Barbosa vai disputar tricampeonato mundial em Abu Dhabi
O paratleta de jiu-jítsu Wendell Barbosa, um dos principais nomes do esporte no Acre, embarca novamente para os Emirados Árabes Unidos em busca de um feito histórico: o tricampeonato mundial da modalidade. O torneio, considerado o mais importante do calendário internacional, será realizado em Abu Dhabi, reunindo os melhores atletas do mundo.
Representando o Acre e o Brasil, Wendell afirmou nesta segunda-feira, 13, que sente uma emoção enorme ao retornar aos tatames internacionais. “Será uma emoção enorme subir nos tatames levando comigo a bandeira do meu Estado, a força da nossa terra e o apoio de todos que acreditam nesse sonho. Cada treino, cada sacrifício e cada gota de suor me trouxeram até aqui”, declarou o atleta em suas redes sociais.
Com 30 dias restantes para o início da competição, Wendell mantém uma rotina intensa de treinos e conta com o apoio de parceiros locais, como o governo do Acre e parlamentares acreanos. O paratleta destacou ainda a importância da torcida dos conterrâneos para mais essa conquista. “Conto com toda a energia, torcida e apoio dos acreanos e de todo o Brasil nesse grande desafio. Vamos juntos, porque o Acre vai estar mais uma vez no topo do mundo!”, disse.
Confira:
Comentários
Cotidiano
Miss Universe Acre 2026 acontece dia 29 de outubro, em Rio Branco, e reúne candidatas do interior
No dia 29 de outubro, Rio Branco será palco do maior concurso de beleza do estado: o Miss Universe Acre 2026.
Diretamente da Usina de Arte João Donato, candidatas de todo o Acre disputarão uma coroa, um título e uma experiência para toda uma vida.
A cerimônia de anúncio da vencedora da vaga que irá representar o Acre no Miss Universe Brasil 2026, também será transmitida ao vivo pela Líder TV, afiliada da Rede Brasil de Televisão canal local 10.1 e no canal do Youtube da emissora, a partir das 19h.
De acordo com a organização, esta será a edição mais diversa da história, com o maior número de representantes vindas do interior. A vencedora leva para casa um prêmio de R$ 5 mil reais, brindes, além de representar o Acre e concorre ao nacional em 2026.
Quem se despede do trono ao final do evento é Layane Castro, eleita Miss Acre 2025, que passa a faixa para a nova eleita.
Miss Universe Acre 2026: beleza com propósito
Mais do que um concurso, o Miss Universe Acre 2026 reforça a tradição dos concursos de beleza no Brasil, celebrando diversidade, propósito e a força das mulheres que representam cada munícipio do nosso estado. Venha conferir um grandioso espetáculo que irá coroar a nossa representante no concurso.
Serviço:
👑 Miss Universe Acre 2026
Data: 29 de outubro de 2025 (quarta-feira)
⏰Horário: 19h
📍Local: Usina de Arte João Donato – Rua das Acácias, 1155 – Distrito Industrial/Rio Branco, Acre
Você precisa fazer login para comentar.