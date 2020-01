O chefe da Região Policial de Cusco, Wilbert Leyva, disse à agência estatal andina que os turistas estão detidos na delegacia do distrito de Machu Picchu e que são investigados pelo Ministério Público pelo suposto crime contra o patrimônio cultural.

As informações são da revista Exame.

Um grupo de seis turistas foi preso no último domingo (12) acusado de invadir uma área restrita da cidade de Machu Picchu, danificando o Templo do Sol. Eles são suspeitos de defecarem no local sagrado. Entre eles, há cidadãos do Brasil, França, Chile e Argentina. Um dos envolvidos seria um acreano.

Em comunicado oficial, Wilbert Leyva, chefe de polícia de Cusco, afirmou: “Os seis turistas foram detidos e estão sendo investigados pelo Ministério Público pelo suposto crime contra o patrimônio cultural”.

Segundo Levya, as autoridades atestaram “a fissura de um elemento lítico, que caiu de um muro e provocou uma fenda no piso” no Templo do Sol. Somado a isso, material fecal foi encontrado no local.

A direção regional de Cultura de Cusco, região onde Machu Picchu está localizada, aponta isso como evidência de que os turistas defecaram no templo.

O grupo era formado por quatro homens e duas mulheres. No momento da prisão, eles estavam na área do mirante do Templo do Sol e os agentes atribuídos a eles causaram a queda de uma pedra de uma das muralhas da cidadela, erguida no topo de uma montanha.

Além disso, na área, a polícia encontrou restos fecais, por isso presume que alguns dos detidos fizeram suas necessidades biológicas nessa área.

Machu Picchu é o principal destino turístico do país e todos os dias é visitado por milhares de viajantes, que acessam o local de trem pela cidade de Cusco, localizada 1.165 quilômetros a sudeste de Lima.

O Departamento de Cultura de Cusco relatou a fratura de um elemento lítico destacado de uma parede e que caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros, causando uma rachadura no chão.

Por sua vez, o chefe do Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, José Bastante, solicitou à Polícia que agilizasse as investigações para determinar a responsabilidade dos agressores e, se aplicável, ser sancionada.

