Turismo: Prefeitura de Epitaciolândia busca parcerias para fomentar turismo no Alto Acre

A prefeitura de Epitaciolândia tem buscado alternativas para incentivar o turismo na regional do Alto Acre, esta semana o prefeito Sérgio Lopes em agenda em Rio Branco se reuniu com Embaixador Peruano Fecomércio e outros segmentos para tratar desse assunto.

Já na manhã desta terça feira dia 28/09, o Chefe do Executivo recebeu em seu Gabinete a Alcaldeza de Cobija, Ana Lúcia Reis, o Secretário de Meio Ambiente e Turismo Jonas Cavalcante, representantes do Sebrae e Fecomércio, para criar um plano de trabalho que envolva as cidades da Regional do Alto Acre e a Capital vizinha boliviana.

“Queremos caminhar juntos, temos muito a oferecer para que o turismo local possa crescer e com isso aqueça a nossa economia local.” Destacou A prefeita de Cobija Ana Lúcia Reis.

Para o prefeito Sérgio Lopes, implantar programas de turismo não representa gastos e sim investimentos.

“Temos certeza que com um turismo atraente, vamos provocar um aquecimento na economia local a curto, médio e longo prazo, por isso está buscando alternativas para que nossas cidades estejam aptas a receber nossos visitantes.” Destacou Lopes.

Segundo informou o Secretário de Meio Ambiente e Turismo, Jonas Cavalcante, o primeiro passo será a criação de um plano de turismo envolvendo as cidades do Alto Acre e Cobija, e a partir daí um guia turístico com todas as informações para que as pessoas saibam aonde ir e como chegar aos referidos pontos.

“Estamos reformando nossas praças e jardins, já reformamos nosso terminal rodoviário,e assim vamos mudando o aspecto de nossa amada Epitaciolândia para que as pessoas que venham nos visitar tenham uma boa impressão.” Destacou o Secretário.