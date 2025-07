Tuna Luso derrota o Manauara e assume liderança do grupo A1

A Tuna Luso derrotou o Manauara, do Amazonas, por 2 a 1 neste domingo, 13, no estádio do Souza, em Belém, no Pará, e assumiu a liderança do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D com 24 pontos. Alex Sandro e Ju Alagoano marcaram os gols da Tuna e Kadu Barone anotou para os amazonenses.

Em Manaus

No outro jogo do grupo A1 neste domingo, Manaus e Águia de Marabá empataram por 3 a 3, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, no Amazonas. Maurício, Thiago Spice e Gustavo Lila fizeram os gols do Gavião enquanto Kaique (2) e Thalyson marcaram os gols do time paraense.

Inexplicável derrota

Depois da inexplicável derrota para o Humaitá por 1 a 0 nesse sábado, 12, na Arena da Floresta, o Independência fecha a 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D dentro do G4. Contudo, os últimos jogos na primeira fase do Tricolor serão contra o Águia, em Marabá, e o Manauara, na Arena, líderes do grupo.

Classificação

1º Tuna Luso/PA 24 Pts

2º Manauara/AM 23 Pts

3º Independência/AC 18 Pts

4º Manaus/AM 17 Pts

5º Águia/PA 16 Pts

6º Trem/AP 15 Pts

7º GAS/RR 14 Pts

8º Humaitá/AC 4 Pts

