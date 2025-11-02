Túmulo de bebê que apresentou sinais vitais após ser declarado morto é um dos mais visitados

O túmulo do recém-nascido José Pedro, que emocionou o Acre ao voltar a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, tem sido um dos mais visitados neste domingo (2), Dia de Finados, no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco.

José Pedro faleceu no fim de outubro na UTI do Hospital da Criança, onde estava internado desde o dia 25 de outubro, recebendo cuidados intensivos de uma equipe multiprofissional. O bebê nasceu prematuro, com apenas 24 semanas de gestação, e não resistiu às complicações do quadro clínico.

Segundo apuração, muitas pessoas que visitam o cemitério perguntam onde fica a sepultura, localizada na quadra 103. José Pedro foi enterrado como natimorto, e o caso comoveu a população acreana pela força simbólica de sua breve vida.

