Trump tem o poder de proibir votação pelo correio nas eleições dos EUA?
Presidente não tem autoridade legal clara para fazer isso, embora seus aliados no Congresso e nos governos estaduais possam promulgar políticas que proíbam a prática
O presidente dos EUA, Donald Trump, quer proibir a votação pelo correio nas eleições federais, uma forma de votação popular entre muitos americanos. Cerca de três em cada dez votos foram enviados pelo correio nas eleições gerais de 2024, de acordo com a Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA.
Trump, um republicano, não tem autoridade legal clara para fazer isso, embora seus aliados no Congresso e nos governos estaduais possam promulgar políticas que proíbam a prática.
Veja aqui uma análise da autoridade de Trump e como a lei pode ser alterada.
Trump pode proibir unilateralmente a votação por correio?
Somente os estados e o Congresso dos EUA podem aprovar leis que regulam as eleições. Uma proibição unilateral do voto pelo correio pelo presidente provavelmente excederia a autoridade limitada de Trump para fazer cumprir a lei existente.
Em uma publicação nas redes sociais na segunda-feira, Trump disse que as cédulas enviadas pelo correio são suscetíveis a fraudes e que lideraria um movimento para proibi-las, começando com um decreto trazendo “honestidade” às eleições de meio de mandato de novembro de 2026.
Nos últimos anos, os republicanos entraram com dezenas de ações judiciais buscando acabar com a votação por correspondência, alegando possível fraude. Os democratas, em geral, apoiam a votação por correspondência como forma de ampliar o acesso à votação.
Vários estudos mostram que a fraude eleitoral é extremamente rara nos EUA.
Representantes da Casa Branca forneceram uma declaração geral sobre as políticas eleitorais de Trump, mas não responderam a perguntas sobre sua autoridade legal para proibir cédulas de votação pelo correio ou o que um decreto diria.
Aliados de Trump podem proibir o envio de cédulas pelo correio?
Os estados são responsáveis por administrar seus votos de acordo com a Constituição dos EUA, e as legislaturas controladas pelos republicanos podem aprovar leis proibindo cédulas de votação pelo correio, desde que não entrem em conflito com a lei federal.
O Congresso poderia proibir o uso de cédulas de votação pelo correio em eleições federais e anular leis estaduais que protegem seu uso, mas o Partido Republicano de Trump tem maioria mínima no Congresso e enfrentaria dificuldades para superar a oposição dos democratas.
Os republicanos detêm 53 cadeiras no Senado. Para aprovar a proibição do voto por correspondência, eles precisariam acabar com a obstrução, uma tradição de longa data que exige que 60 dos 100 membros da Casa aprovem a legislação.
Leis estaduais e federais que proíbem o voto pelo correio podem ser contestadas na justiça por serem impedimentos inconstitucionais à votação.
Que poder o presidente dos EUA tem sobre as eleições?
Os presidentes nos EUA têm alguma discrição na aplicação das leis eleitorais, e Trump poderia tentar usar esses poderes para acabar ou restringir a votação pelo correio, embora não esteja claro como.
Em junho, um juiz federal bloqueou partes de uma ordem executiva de Trump que exigia que os eleitores comprovassem sua cidadania americana e tentava impedir que os estados contabilizassem os votos enviados pelo correio após o dia da eleição. O governo Trump está recorrendo.
“A Constituição não concede ao presidente nenhum poder específico sobre eleições”, disse a juíza distrital dos EUA Denise Casper, indicada pelo presidente democrata Barack Obama.
CNN
Gonzaga é homenageado por cônsul peruano pelos serviços prestados em prol da integração comercial entre Acre e Peru
O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (19) a visita do cônsul-geral do Peru no Acre, Pedro Alberto Rubin Heraud, para tratar do fortalecimento dl comércio bilateral.
Na ocasião, o deputado acreano foi homenageado pelo cônsul peruano pelos serviços prestados às comunidades brasileira e peruana em prol do fortalecimento da integração comercial entre Acre e Peru.
Gonzaga, que defende o comércio bilateral com os países vizinhos como forma de desenvolvimento econômico do Acre, agradeceu a homenagem e afirmou que a responsabilidade de lutar pela integração comercial entre os dois países só aumenta. O parlamentar destacou os avanços no comércio entre Acre e o Peru.
“Recebo essa homenagem com muita alegria, pois é um reconhecimento que o trabalho que estamos desempenhando em prol da interação entre Acre e Peru está dando resultados. Isso nos traz mais motivação para continuarmos buscando que essa integração seja cada vez mais realidade”, disse Gonzaga.
O cônsul Pedro Alberto explicou que a homenagem tem como objetivo fomentar o espírito de união entre o Acre e as regiões peruanas.
“Essa homenagem ao deputado Gonzaga é uma forma de fomentar o espírito de união e crescimento das regiões de fronteiras entre Brasil e Peru. Queremos melhorar a situação econômica das pessoas que moram nessas regiões”, disse o cônsul.
Foragido da Justiça é baleado em confronto com a Polícia Civil no interior do Acre
Homem tentou fugir durante operação em Rodrigues Alves, houve perseguição e troca de tiros; ele foi socorrido e levado ao Hospital do Juruá.
Um foragido da Justiça foi baleado na manhã desta terça-feira, 19, durante uma ação da Polícia Civil no município de Rodrigues Alves, interior do Acre. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada.
De acordo com informações de testemunhas, os agentes cumpriam uma operação para capturar o homem, que tinha mandado de prisão em aberto e vinha fugindo das autoridades. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou escapar e houve perseguição, que terminou em troca de tiros.
Imagens registradas no local mostram o momento em que o suspeito foi imobilizado por dois policiais logo após o confronto.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e levou o homem ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O estado de saúde dele não foi informado.
Até o momento, nem a Polícia Civil nem a Polícia Militar se pronunciaram oficialmente sobre a operação. Mais detalhes do caso permanecem sob sigilo.
EUA dizem que questionamento do Brasil não é mérito da OMC
Ainda assim, norte-americanos aceitaram pedido de consultas e disseram estar prontos para conversar com autoridades sobre data “mutuamente conveniente” para tratativas
A delegação dos Estados Unidos na OMC (Organização Mundial do Comércio) respondeu a um pedido de consulta do Brasil junto ao corpo diplomático internacional sobre o tarifaço do presidente Donald Trump.
As autoridades norte-americanas defendem que “questões de segurança nacional são questões políticas não suscetíveis de revisão ou de resolução por meio da resolução de litígios da OMC”, segundo a carta, que foi enviada na sexta-feira (15) e protocolada na segunda (18).
Ainda assim, os EUA disseram aceitar o pedido brasileiro para iniciar consultas, informando estarem prontos para conversar com as autoridades de sua missão sobre uma “data mutuamente conveniente” para as tratativas.
Os diplomatas norte-americanos afirmam que tanto as tarifas recíprocas anunciadas no dia 2 de abril, como a sobretaxa de 50% aplicada contra o Brasil são “relacionadas a questões de segurança nacional”, de modo que “não são suscetíveis de revisão ou de resolução por meio de solução de controvérsias na OMC”.
No caso das alíquotas globais, os EUA as justificam por conta dos “grandes e persistentes” déficits de bens com seus parceiros comerciais, “ameaçando a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos”.
Ademais, a carta ressalta que “o presidente [Donald Trump] determinou que ações adicionais eram necessárias para enfrentar a emergência nacional decorrente das recentes políticas, práticas e ações do governo do Brasil que minam o Estado de Direito e ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos”. O Brasil não acumula, porém, superávit com os norte-americanos.
O que a Casa Branca alega é que a postura do STF (Supremo Tribunal Federal) na responsabilização de big techs e outras questões do ambiente brasileiro – como o Pix e uma suposta falta de combate ao desmatamento – prejudicam a competitividade das empresas norte-americanas.
Desse modo, os EUA abriram uma investigação comercial sobre práticas brasileiras que acusam serem desleais e anti-americanas.
O governo brasileiro respondeu diretamente aos EUA na noite de segunda-feira (18) e também citou a ação na consulta à OMC – o que os Estados Unidos também alegam não ser coerente à pauta do órgão internacional.
CNN
