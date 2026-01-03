Cotidiano
Trump publica foto de Maduro dentro de navio de guerra após captura
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma suposta foto do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, após ser capturado neste sábado (3).
“Nicolás Maduro a bordo do USS Iwo Jima”, escreveu Trump na Truthu Social.
Acre mantém isenção total de IPVA para carros elétricos e híbridos em 2026
Estado está entre os poucos do país que não cobram imposto de veículos eletrificados, independentemente do valor
Já está valendo em 2026 a isenção total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros elétricos e híbridos no Acre. Com a medida, os proprietários desses veículos seguem entre os mais beneficiados do país, já que o estado não cobra o tributo para modelos eletrificados, independentemente da tecnologia utilizada ou do valor do automóvel.
Levantamento divulgado pela CNN Brasil aponta que o Acre está entre as poucas unidades da federação que concedem isenção integral tanto para veículos 100% elétricos quanto para híbridos. Embora a alíquota padrão do IPVA no estado seja de 2%, ela não é aplicada aos veículos que utilizam tecnologias de propulsão elétrica.
O benefício já em vigor representa uma economia significativa para os proprietários, especialmente diante do crescimento gradual da frota de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Na maioria dos estados, os incentivos são mais restritivos, variando entre alíquotas reduzidas, isenções temporárias ou regras que impõem limites de valor, tipo de motorização ou exigência de fabricação nacional.
Enquanto estados como São Paulo e Minas Gerais adotam critérios mais rigorosos, restringindo o benefício a modelos específicos ou a híbridos flex, o Acre mantém uma política mais ampla de incentivo à mobilidade sustentável.
Além da isenção para veículos eletrificados, também já está em vigor em 2026 a regra que garante isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação, ampliando o alcance do benefício e favorecendo proprietários de carros mais antigos em todo o estado.
Rio Branco faz jogo treino contra o Bujari no José de Melo
O Rio Branco enfrenta a seleção do Bujari neste sábado, 3, a partir das 8 horas, no José de Melo, na sequência da preparação para a disputa do Campeonato Estadual.
“Vai ser mais uma movimentação importante. Estamos montando a equipe e esses trabalhos são fundamentais”, declarou o técnico Ulisses Torres.
Controlando a minutagem
Ulisses Torres deve utilizar todo o elenco no último treinamento da semana.
“O professor Selsimar vem controlando a minutagem dos treinamentos para evitar as lesões. Precisamos chegar com o grupo completo na estreia contra o Vasco”, afirmou o treinador.
Dirigentes no gramado
A diretoria do Rio Branco(completa) acompanhou o treinamento desta sexta, 2, no José de Melo. Essa integração é fundamental para tentar realizar uma grande campanha no Estadual.
New City e AAB decidem etapa do Campeonato Estadual
New City e AAB decidem neste sábado, 3, a partir das 14 horas, na quadra do CEBRB, a etapa de Rio Branco do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino. As duas equipes devem fazer uma final bem equilibrada.
“Teremos mais uma partida importante. Essa reta final tem reservado bons jogos e foi um acerto da federação promover o Estadual”, declarou o diretor da Federação Acreana de Basquete (FEAB), professor Manieldem Távora.
Feijó x Tarauacá
O outro finalista do Estadual sairá do confronto entre as equipes de Feijó e Tarauacá. Contudo, as datas das partidas de ida e volta ainda não foram definidas pelas FEAB.
