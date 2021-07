Trump pressionou Departamento de Justiça para dizer que eleição foi fraudada

Jeremy Herb, da CNN

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pressionou o procurador-geral em exercício, Jeffrey Rosen, a declarar que a eleição presidencial de 2020 foi corrupta em uma tentativa de ajudar os membros republicanos do Congresso a tentar derrubar o resultado do pleito.

A informação foi obtida em notas de uma teleconferência de dezembro de 2020 realizada por Trump com Rosen e o vice-procurador-geral Richard Donoghue.

Donoghue forneceu ao Comitê de Supervisão da Câmara suas notas da teleconferência de 27 de dezembro realizada por Trump com Rosen, que assumiram o Departamento nas semanas finais da presidência do republicano após a renúncia do procurador-geral William Barr.

Durante a ligação, Trump pressionou Rosen e Donoghue a declarar falsamente a eleição “ilegal” e “corrupta”, mesmo depois que o Departamento de Justiça não descobriu evidências de fraude eleitoral generalizada.

“Basta dizer que a eleição foi corrupta + deixe o resto para mim e para os congressistas da República”, disse Trump na teleconferência, segundo as notas de Donoghue.

As notas são a mais recente evidência dos esforços de Trump para pressionar o Departamento de Justiça a tentar apoiar suas falsas alegações de fraude eleitoral enquanto tentava reverter sua derrota em novembro para Joe Biden.

Esses esforços são agora o assunto de um novo comitê selecionado da Câmara que está investigando o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio realizado por partidários pró-Trump para tentar impedir a certificação da vitória eleitoral de Biden, além da investigação sobre as alegações de fraude eleitoral de Trump por o Comitê de Supervisão da Câmara.

“Essas notas manuscritas mostram que o presidente Trump instruiu diretamente a principal agência de aplicação da lei de nosso país a tomar medidas para derrubar uma eleição livre e justa nos últimos dias de sua presidência”, disse a presidente de supervisão da Câmara, Carolyn Maloney, em um comunicado.