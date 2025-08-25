Trump permite que Guarda Nacional aja em questões de ordem pública

Presidente dos EUA também assinou ordem que impõe penas mais severas para quem queimar a bandeira americana

O presidente Donald Trump assinou um decreto nesta segunda-feira (25) que, segundo o governo, incumbirá o secretário de defesa, Pete Hegseth, de estabelecer “unidades especializadas” na Guarda Nacional, que serão “especificamente treinadas e equipadas para lidar com questões de ordem pública”.

Essa medida segue uma diretriz de Hegseth na semana passada, que autorizou membros da Guarda Nacional, destacados como parte da agenda anticrime de Trump em Washington, D.C., a começarem a portar armas.

Membros da Guarda Nacional destacados para Washington D.C. começaram a portar armas no domingo (24), disse à CNN um porta-voz da Força-Tarefa Conjunta responsável pela missão.

Nesta segunda-feira, Trump sugeriu que pediria ao Congresso que regulamentasse a medida, dizendo a repórteres no Salão Oval: “Acho que os democratas vão votar a favor disso”.

Trump assinou diversas outras medidas executivas visando fiança sem dinheiro, suspendendo o financiamento de verbas federais para jurisdições que aboliram a fiança em dinheiro e transferindo réus criminais em Washington, D.C., para custódia federal, quando aplicável, para garantir que sejam mantidos em prisões federais antes do julgamento.

Outra ordem que ele assinou estabelece penas mais severas para a queima da bandeira americana, sujeitando aqueles que queimarem a bandeira dos Estados Unidos a um ano de prisão “quando houver evidências de atividade criminosa”.