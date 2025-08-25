Brasil
Trump permite que Guarda Nacional aja em questões de ordem pública
Presidente dos EUA também assinou ordem que impõe penas mais severas para quem queimar a bandeira americana
O presidente Donald Trump assinou um decreto nesta segunda-feira (25) que, segundo o governo, incumbirá o secretário de defesa, Pete Hegseth, de estabelecer “unidades especializadas” na Guarda Nacional, que serão “especificamente treinadas e equipadas para lidar com questões de ordem pública”.
Essa medida segue uma diretriz de Hegseth na semana passada, que autorizou membros da Guarda Nacional, destacados como parte da agenda anticrime de Trump em Washington, D.C., a começarem a portar armas.
Membros da Guarda Nacional destacados para Washington D.C. começaram a portar armas no domingo (24), disse à CNN um porta-voz da Força-Tarefa Conjunta responsável pela missão.
Nesta segunda-feira, Trump sugeriu que pediria ao Congresso que regulamentasse a medida, dizendo a repórteres no Salão Oval: “Acho que os democratas vão votar a favor disso”.
Trump assinou diversas outras medidas executivas visando fiança sem dinheiro, suspendendo o financiamento de verbas federais para jurisdições que aboliram a fiança em dinheiro e transferindo réus criminais em Washington, D.C., para custódia federal, quando aplicável, para garantir que sejam mantidos em prisões federais antes do julgamento.
Outra ordem que ele assinou estabelece penas mais severas para a queima da bandeira americana, sujeitando aqueles que queimarem a bandeira dos Estados Unidos a um ano de prisão “quando houver evidências de atividade criminosa”.
Comentários
Brasil
Enamed 2025 recebe 105 mil inscrições na primeira edição
A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) contabiliza 105.320 inscrições, sendo 96.635 confirmados, após o pagamento da taxa de inscrição.
Do total de confirmados no Enamed 2025, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. A participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina.
O Enamed será anual, com início este ano, para avaliar e monitorar a qualidade dos cursos de medicina ao longo dos anos. O novo exame aperfeiçoa o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 56.796 candidatos já são formados em medicina, e estão interessados em usar o resultado do exame para concorrer nos processos seletivos de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).
O Enare amplia o acesso à residência médica, modalidade de ensino de pós-graduação destinada somente a médicos formados, sob a forma de cursos de especialização.
Perfil
Do total de 96.635 candidatos confirmados no Enamed 2025, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.
Os participantes de 25 anos a 29 anos de idade, são 50.009, sendo 32.692 público externo e 17.317, formandos.
Provas
As provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios.
Na prova serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.
O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas.
Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia;
- ginecologia e obstetrícia;
- pediatria;
- medicina da família e comunidade;
- saúde coletiva e saúde mental.
Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade.
Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual.
O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.
Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.
Comentários
Brasil
Governo do Acre anuncia reforma administrativa com trocas em secretarias-chave
Decretos publicados nesta segunda-feira (25) alteram cargos de chefia na Saúde, Educação, Segurança e Fazenda; mudanças atingem também gestão penitenciária e infraestrutura
A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, publicou uma série de decretos de nomeação e exoneração que promovem uma reorganização em secretarias e órgãos estaduais. As mudanças, divulgadas no Diário Oficial desta segunda-feira (25), abrangem áreas sensíveis como Fazenda, Administração, Segurança Pública e Infraestrutura, com reflexos na gestão tributária, penitenciária e de obras.
Entre as alterações mais significativas estão a substituição de chefias departamentais na Secretaria da Fazenda (Sefaz) – responsável pela arrecadação estadual – e mudanças no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), com novas direções em unidades prisionais.
A Secretaria de Administração (Sead) também teve trocas em setores de gestão de pessoas, enquanto a Secretaria de Obras Públicas e o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) passaram por ajustes em coordenações de projetos e fiscalização. A medida reflete uma realinhamento na estrutura administrativa do governo do estado.
Comentários
Brasil
ANA declara situação crítica de escassez hídrica em rios do Acre
Resolução oficial publicada nesta segunda-feira (25) reconhece estado de crise nos rios Acre, Purus, Juruá e Iaco; medida valerá até outubro e permite ações emergenciais
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou situação crítica de escassez hídrica nos rios Acre, Purus, Juruá e Iaco, afetando todo o estado do Acre. A resolução, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25), tem validade até 31 de outubro e poderá ser prorrogada caso a seca persistir.
A medida oficializa a crise hídrica que castiga a região e permite a adoção de ações emergenciais
Entre as providências habilitadas pela declaração estão: o estabelecimento de regras excepcionais para uso da água, a facilitação de decretos de emergência por municípios e estados, e a autorização para empresas de saneamento adotarem mecanismos tarifários de contingência.
Outro ponto destacado é que a ANA poderá estabelecer regras excepcionais de uso da água, além de sinalizar aos setores usuários a necessidade de acionar planos de contingência. A medida também facilita que municípios ou estados decretem situação de emergência ou calamidade por seca, possibilitando o reconhecimento e apoio por parte do Governo Federal.
A agência informou ainda que acompanhará continuamente a situação hidrometeorológica da região Norte por meio das reuniões de avaliação das condições climáticas, em articulação com os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos.
A seca histórica já impacta o abastecimento público, a navegação e atividades econômicas em toda a bacia hidrográfica acreana.
Você precisa fazer login para comentar.