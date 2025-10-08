Trump pede prisão do prefeito de Chicago e do governador de Illinois

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (8) a prisão do prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e do governador de Illinois, JB Pritzker, acusando os dois democratas de não protegerem os agentes federais de imigração sem apresentar nenhuma prova.

“O prefeito de Chicago deveria estar preso por não proteger os agentes do ICE! O governador Pritzker também!”, escreveu Trump, referindo-se aos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

Os comentários de Trump ocorrem no momento em que o presidente republicano ordenou o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago, a terceira maior cidade do país, apesar das objeções de autoridades locais e estaduais.

Representantes de Johnson e Pritzker não puderam ser contatados imediatamente para comentar.

Protestos contínuos nas cidades de Chicago e Portland, contra as autoridades federais que estão implementando a ampla agenda de imigração de Trump, tem crescido nos últimos dias.