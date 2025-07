Trump fecha acordo com UE e derruba taxas de 30% para 15%

O Secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou que não haveria mais prorrogações ou períodos de carência após 1º de agosto

Com Metrópolis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (27/7) que chegou a um acordo comercial com a União Europeia. Trump se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia.

“A União Europeia vai concordar em comprar dos Estados Unidos US$ 150 bilhões em energia”, disse Trump. De acordo com ele, a UE concordou em investir US$ 600 bilhões nos EUA a mais do que já estão investindo. O acordo é semelhante ao fechado com os demais países que conseguiram dialogo com a Casa Branca.

O acordo irá “reequilibrar, mas permitir o comércio de ambos os lados”, disse Ursula, reconhecendo a necessidade de balancear a relação entre os países.

O Secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou que não haveria mais prorrogações ou períodos de carência após 1º de agosto, no entanto, segundo ele, as grandes economias podem continuar as negociações comerciais após o inicia de vigência das tarifas.

Questionado especificamente sobre a UE, ele afirmou que ” isso depende do presidente Trump, que lidera esta mesa de negociações. Nós preparamos a mesa”, disse em entrevista a Fox News.

Países que já conseguiram negociação com os EUA

Japão: A alíquota ficou em 15% e o país se comprometeu a realizar investimentos nos EUA.

Filipinas: O acordo previu alíquotas em 19% para os produtos filipinos, enquanto os EUA não pagarão tarifas no país.

Indonésia: As alíquotas no país também ficaram em 19% e 99% dos produtos americanos receberão isenção.

Vietnã: O acordo fechou as alíquotas em 20%.

Reino Unido: Fechou negociações em alíquotas de 10% e redução de tarifas para o setor automotivo.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários