Conecte-se conosco

Brasil

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela e sair do país, diz jornal

Publicado

1 hora atrás

em

Trump teria feito alerto durante conversa com MaduroDaniel – Torok/Official White House Photo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, deixasse o país imediatamente em uma ligação entre os dois líderes, de acordo com informações do jornal americano Miami Herald.

A ligação, que ocorreu na semana passada, foi intermediada por Brasil, Catar e Turquia. Durante a conversa, Trump foi direto ao ponto e garantiu que Maduro, a mulher dele, Cilia Flores, e o filho do casal poderiam partir para o exílio, mas ele teria que renunciar e permitir o retorno da democracia no país.

De acordo com o jornal da Flórida, a ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto entre Caracas e Washington.

A conversa ocorreu em meio a sinais crescentes de que o governo Trump está preparando operações militares dentro da Venezuela. Washington denominou o Cartel de los Soles como uma organização terrorista e acusou Maduro de liderar o esquema.

Na quinta-feira (27), Trump afirmou que os esforços contra traficantes de drogas venezuelanos “por terra” começarão “muito em breve”, o que aumentou ainda mais as tensões com Caracas, que alega que a campanha antidrogas americana tem como objetivo, na verdade, a derrubada do ditador Nicolás Maduro.

“Quase paramos [o narcotráfico]. Cerca de 85% do trânsito por via marítima foi interrompido”, disse Trump em uma videochamada de Ação de Graças para as tropas americanas de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.

Negociação

Segundo o Miami Herald, as conversas não foram para frente por causa de três pontos-chave que Caracas e Washington não conseguiram concordar.

Primeiro, Maduro pediu “anistia global” por quaisquer crimes que ele e seu grupo político tenham cometido. Trump rejeitou a proposta.

Depois, o regime chavista sugeriu que poderia permitir eleições livres na Venezuela em troca de reter o controle das Forças Armadas do país. Washington também negou.

Por fim, as partes discordaram sobre o prazo para a saída de Maduro do poder. Trump queria que o ditador partisse para o exílio imediatamente, mas ele teria recusado.

Vários países foram ventilados como possíveis locais de exílio para Maduro, como Cuba, Irã, Rússia e Turquia.

Fechamento do espaço aéreo

Depois da conversa com Maduro, Trump anunciou, no sábado (29), que companhias aéreas e pilotos deveriam considerar o espaço aéreo da Venezuela totalmente fechado. O aviso foi feito em uma publicação na rede social Truth Social.

“A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, por favor considerem o fechamento completo do espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela. Obrigado pela atenção a este assunto!”, escreveu Trump.

Segundo o Miami Herald, o regime chavista tentou organizar outra ligação com Washington depois do anúncio de Trump, mas não obteve resposta.

Ligação

A ligação entre Trump e Maduro foi noticiada pelo jornal americano The New York Times na sexta-feira (28). No domingo (30), o republicano confirmou a conversa a repórteres a bordo do Air Force One durante uma viagem de retorno a Washington depois de passar o feriado do Dia de Ação de Graças na Flórida.

“Eu não quero comentar sobre isso. A resposta é sim”, afirmou ele à imprensa, segundo informações da CNN. “Não diria que [a ligação] foi bem ou mal. Foi apenas uma chamada telefônica”, completou, ainda de acordo com a rede de televisão.

O jornal informou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, um dos principais críticos do regime ditatorial de Maduro, também participou da chamada.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Bolsonaro pede atendimento de cardiologista e de fisioterapeuta na PF

Publicado

2 horas atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

Foto: Reuters/Diego Herculano

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (1º) a autorização judicial para que mais dois profissionais da saúde, um médico cardiologista e um fisioterapeuta, tenham acesso para prestar atendimento a Bolsonaro, preso na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília.

A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal).

No pedido, a defesa solicita autorização do médico cardiologista Brasil Ramos Caiado e do fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas.

O documento justifica que a “inclusão dos profissionais se faz necessária para que possam dar continuidade ao acompanhamento especializado da condição clínica” do ex-presidente.

De forma a garantir, conforme a defesa, “a adequada assistência nas áreas de cardiologia e fisioterapia, motivo pelo qual se pugna pela célere apreciação do presente pleito”.

Mais cedo, Moraes autorizou as visitas, na próxima quinta-feira (4), da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro.

Bolsonaro está detido na PF desde 22 de novembro, quando tentou violar sua tornozeleira eletrônica. Agora, o ex-chefe do Executivo está em cumprimento de pena dos 27 anos e três meses de condenação pela tentativa de golpe de Estado.

 

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo

Brasil

CNH sem autoescola: quando passam a valer as novas regras?

Publicado

3 horas atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

Após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovar, por unanimidade, nesta segunda-feira (1º/12), a resolução que desobriga a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mediante aulas em autoescolas, a expectativa é quando a medida realmente passará a valer para quem quer ser motorista no Brasil.

Ainda não há data específica, porém, nem informações sobre o que ocorre com processos de obtenção de CNH já em andamento. Tudo vai depender da publicação da resolução aprovada pelo Contran no Diário Oficial da União (DOU), o que deve acontecer nos próximos dias.

“A resolução aprovada nesta segunda-feira (01) passará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União (DOU),” informou o Ministério dos Transportes.

O Metrópoles entrou em contato com a pasta para obter o calendário oficial, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da carteira de habilitação. Segundo o governo federal, a estimativa vai beneficiar milhões de brasileiros que hoje não conseguem tirar documentação devido ao alto preço e burocracia.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Isenção ampliada do IR deve alcançar 90% da população ocupada do AC

Publicado

3 horas atrás

em

1 de dezembro de 2025

Por

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE), mostram que 90% das pessoas ocupadas no Acre recebem até R$ 5 mil por mês.

O percentual coloca o estado entre aqueles com maior concentração de trabalhadores na faixa salarial que agora passa a ser isenta do Imposto de Renda (IR), após a sanção da nova lei federal assinada pelo presidente Lula na última quarta-feira, 26

O levantamento confirma que o Acre está entre os estados brasileiros com salários mais baixos do país, nove em cada dez trabalhadores acreanos vivem com salários inferiores a R$ 5 mil, ficando à frente apenas de Maranhão (94,8%), Piauí (93,2%), Ceará (93,1%) e Amazonas (90,7%) da isenção.

A PNAD Contínua referente ao terceiro trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro), mostra que, no Acre, o rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, é de 2. 795 R$, valor bem abaixo do teto permitido para isenção do IR, o que deve tornar o estado um dos mais beneficiados pela ampliação da isenção

No recorte regional, as regiões Nordeste e Norte serão as mais beneficiadas. O Norte, tem uma média de 85% da população ocupada dentro dessa faixa de renda, enquanto no Nordeste este número chega a 91,4%.

Comentários

Continue lendo