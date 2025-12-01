Brasil
Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela e sair do país, diz jornal
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, deixasse o país imediatamente em uma ligação entre os dois líderes, de acordo com informações do jornal americano Miami Herald.
A ligação, que ocorreu na semana passada, foi intermediada por Brasil, Catar e Turquia. Durante a conversa, Trump foi direto ao ponto e garantiu que Maduro, a mulher dele, Cilia Flores, e o filho do casal poderiam partir para o exílio, mas ele teria que renunciar e permitir o retorno da democracia no país.
De acordo com o jornal da Flórida, a ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto entre Caracas e Washington.
A conversa ocorreu em meio a sinais crescentes de que o governo Trump está preparando operações militares dentro da Venezuela. Washington denominou o Cartel de los Soles como uma organização terrorista e acusou Maduro de liderar o esquema.
Na quinta-feira (27), Trump afirmou que os esforços contra traficantes de drogas venezuelanos “por terra” começarão “muito em breve”, o que aumentou ainda mais as tensões com Caracas, que alega que a campanha antidrogas americana tem como objetivo, na verdade, a derrubada do ditador Nicolás Maduro.
“Quase paramos [o narcotráfico]. Cerca de 85% do trânsito por via marítima foi interrompido”, disse Trump em uma videochamada de Ação de Graças para as tropas americanas de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida.
Negociação
Segundo o Miami Herald, as conversas não foram para frente por causa de três pontos-chave que Caracas e Washington não conseguiram concordar.
Primeiro, Maduro pediu “anistia global” por quaisquer crimes que ele e seu grupo político tenham cometido. Trump rejeitou a proposta.
Depois, o regime chavista sugeriu que poderia permitir eleições livres na Venezuela em troca de reter o controle das Forças Armadas do país. Washington também negou.
Por fim, as partes discordaram sobre o prazo para a saída de Maduro do poder. Trump queria que o ditador partisse para o exílio imediatamente, mas ele teria recusado.
Vários países foram ventilados como possíveis locais de exílio para Maduro, como Cuba, Irã, Rússia e Turquia.
Fechamento do espaço aéreo
Depois da conversa com Maduro, Trump anunciou, no sábado (29), que companhias aéreas e pilotos deveriam considerar o espaço aéreo da Venezuela totalmente fechado. O aviso foi feito em uma publicação na rede social Truth Social.
“A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, por favor considerem o fechamento completo do espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela. Obrigado pela atenção a este assunto!”, escreveu Trump.
Segundo o Miami Herald, o regime chavista tentou organizar outra ligação com Washington depois do anúncio de Trump, mas não obteve resposta.
Ligação
A ligação entre Trump e Maduro foi noticiada pelo jornal americano The New York Times na sexta-feira (28). No domingo (30), o republicano confirmou a conversa a repórteres a bordo do Air Force One durante uma viagem de retorno a Washington depois de passar o feriado do Dia de Ação de Graças na Flórida.
“Eu não quero comentar sobre isso. A resposta é sim”, afirmou ele à imprensa, segundo informações da CNN. “Não diria que [a ligação] foi bem ou mal. Foi apenas uma chamada telefônica”, completou, ainda de acordo com a rede de televisão.
O jornal informou que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, um dos principais críticos do regime ditatorial de Maduro, também participou da chamada.
Bolsonaro pede atendimento de cardiologista e de fisioterapeuta na PF
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (1º) a autorização judicial para que mais dois profissionais da saúde, um médico cardiologista e um fisioterapeuta, tenham acesso para prestar atendimento a Bolsonaro, preso na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília.
A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal).
No pedido, a defesa solicita autorização do médico cardiologista Brasil Ramos Caiado e do fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas.
O documento justifica que a “inclusão dos profissionais se faz necessária para que possam dar continuidade ao acompanhamento especializado da condição clínica” do ex-presidente.
De forma a garantir, conforme a defesa, “a adequada assistência nas áreas de cardiologia e fisioterapia, motivo pelo qual se pugna pela célere apreciação do presente pleito”.
Mais cedo, Moraes autorizou as visitas, na próxima quinta-feira (4), da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro.
Bolsonaro está detido na PF desde 22 de novembro, quando tentou violar sua tornozeleira eletrônica. Agora, o ex-chefe do Executivo está em cumprimento de pena dos 27 anos e três meses de condenação pela tentativa de golpe de Estado.
Fonte: CNN
CNH sem autoescola: quando passam a valer as novas regras?
Após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovar, por unanimidade, nesta segunda-feira (1º/12), a resolução que desobriga a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mediante aulas em autoescolas, a expectativa é quando a medida realmente passará a valer para quem quer ser motorista no Brasil.
Ainda não há data específica, porém, nem informações sobre o que ocorre com processos de obtenção de CNH já em andamento. Tudo vai depender da publicação da resolução aprovada pelo Contran no Diário Oficial da União (DOU), o que deve acontecer nos próximos dias.
“A resolução aprovada nesta segunda-feira (01) passará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União (DOU),” informou o Ministério dos Transportes.
O Metrópoles entrou em contato com a pasta para obter o calendário oficial, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.
A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da carteira de habilitação. Segundo o governo federal, a estimativa vai beneficiar milhões de brasileiros que hoje não conseguem tirar documentação devido ao alto preço e burocracia.
Isenção ampliada do IR deve alcançar 90% da população ocupada do AC
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE), mostram que 90% das pessoas ocupadas no Acre recebem até R$ 5 mil por mês.
O percentual coloca o estado entre aqueles com maior concentração de trabalhadores na faixa salarial que agora passa a ser isenta do Imposto de Renda (IR), após a sanção da nova lei federal assinada pelo presidente Lula na última quarta-feira, 26
O levantamento confirma que o Acre está entre os estados brasileiros com salários mais baixos do país, nove em cada dez trabalhadores acreanos vivem com salários inferiores a R$ 5 mil, ficando à frente apenas de Maranhão (94,8%), Piauí (93,2%), Ceará (93,1%) e Amazonas (90,7%) da isenção.
A PNAD Contínua referente ao terceiro trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro), mostra que, no Acre, o rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, é de 2. 795 R$, valor bem abaixo do teto permitido para isenção do IR, o que deve tornar o estado um dos mais beneficiados pela ampliação da isenção
No recorte regional, as regiões Nordeste e Norte serão as mais beneficiadas. O Norte, tem uma média de 85% da população ocupada dentro dessa faixa de renda, enquanto no Nordeste este número chega a 91,4%.
