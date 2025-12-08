Trump demonstra preocupação com plano da Netflix de comprar Warner Bros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou ter reservas sobre o acordo da Netflix para comprar a Warner Bros. No domingo (7), o republicano fez seus primeiros comentários sobre a fusão que remodelaria Hollywood.

“Isso precisa passar por um processo, e veremos o que acontece. A Netflix é uma ótima empresa. Eles fizeram um trabalho fenomenal”, disse Trump a repórteres no tapete vermelho do Kennedy Center, acrescentando que o co-CEO da Netflix Ted Sarandos “é um homem fantástico e eu o respeito muito, mas é uma fatia de mercado muito grande”.

Trump reiterou elogios a Sarandos, com quem disse ter se reunido no Salão Oval na semana passada, afirmando: “Ele fez um dos melhores trabalhos da história do cinema e de outras áreas.”

A Netflix anunciou na sexta-feira um acordo bombástico com a Warner Bros. Discovery, concordando em comprar o lendário estúdio de cinema e televisão e ativos, como o serviço de streaming HBO Max, por US$ 72 bilhões, mais dívidas.

O anúncio abalou Hollywood e bagunçou as expectativas sobre os próximos passos da Warner Bros. Discovery, que também é a empresa controladora da CNN.

O Departamento de Justiça analisará minuciosamente a fusão de duas das três maiores plataformas de streaming do mundo, juntamente com o estúdio de cinema e televisão de melhor desempenho deste ano.

O CEO da Paramount, David Ellison, fez diversas propostas a Trump para obter aprovação regulatória quando sua produtora, a Skydance, buscou comprar a Warner Bros. Discovery.

Trump afirmou no domingo que também participará da análise da fusão.