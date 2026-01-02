Brasil
Trump ameaça intervir no Irã após protestos deixarem ao menos 7 mortes
Após ao menos sete pessoas morrerem durante onda de protestos no Irã desde o início da semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou intervir no país caso haja mais fatalidades. Os atos são contra a crise econômica enfrentada pelo país.
Nessa terça-feira (30/12), o príncipe herdeiro do Irã, Reza Ciro Pahlavi, classificou as manifestações como a “chama de uma revolução nacional” e convocou os iranianos a continuarem pressionando o governo do aiatolá Ali Khamenei.
Aos 65 anos, Reza Ciro Pahlavi está exilado nos Estados Unidos desde o fim de década de 1970, quando o império de seu pai, o Xá Reza Pahlavi, foi deposto após protestos no país. Ele ficou no poder entre 1941 e 1979.
A mídia local relata que as autoridades prenderam cerca de 30 pessoas sob suspeita de crimes contra a ordem pública.
“Se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como é seu costume, os Estados Unidos da América virão em seu auxílio. Estamos prontos para agir. Obrigado pela atenção!”, publicou o presidente norte-americano na rede Truth Social.
Duas mortes foram registradas na cidade de Lordegan, no sudoeste do país, segundo a imprensa internacional. Os protestos tiveram início no último domingo (28/12), em Teerã, e se espalharam para outras cidades iranianas.
O atual presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, que enfrenta uma onda de sanções internacionais por conta de seu programa nuclear, se mostrou aberto ao diálogo apesar dos protestos.
Em comunicado divulgado na rede social X, em 29 de dezembro, ele disse ter instruído o ministro do Interior a ouvir as “reivindicações legítimas por meio do diálogo com os representantes dos manifestantes”.
Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa
O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (2) uma versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa. Segundo a pasta, o documento passa a incluir informações sobre saúde mental, prevenção de violência, cuidados paliativos e seguridade social.
O material pode ser acessado em versão digital no site do ministério. A previsão é que, ainda neste ano, o documento esteja disponível também no aplicativo Meu SUS Digital. Além disso, uma versão física da caderneta será distribuída para todo o país.
Em nota, a pasta informou que o material foi reestruturado para se tornar “mais acessível, acolhedor e robusto, funcionando como um elo entre a pessoa idosa, seus familiares e as equipes de saúde”.
“Além de organizar o histórico clínico, o material agora incorpora novos elementos que levam em consideração a diversidade e a realidade social dos mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais”, destacou o ministério.
Mudanças
Dentre as novidades incluídas na atualização está o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que permite avaliação das condições de fragilidade e necessidades específicas de cada pessoa.
O documento também apresenta conteúdos em fontes maiores e utiliza ilustrações e QR codes para direcionar o usuário e os profissionais a conteúdos complementares de educação em saúde.
Entenda
A Caderneta da Pessoa Idosa é um instrumento direcionado tanto para o cidadão quanto para profissionais de saúde, onde são organizados registros de consultas, vacinas, medicamentos e resultados de exames. Também podem ser acessadas informações sobre os direitos da pessoa idosa, alimentação saudável, serviços e telefones úteis.
Não leve multa: novas regras para ciclomotores já estão em vigor
CNH sem autoescola: quem pode ser instrutor e como comprovar as aulas?
México registra terremoto de 6,5, e tremores assustam a população
Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o estado de Guerrero, na costa do Pacífico do México, nesta sexta-feira (2/1). Os tremores também foram sentidos com intensidade na capital, Cidade do México. Veja:
O Serviço Sismológico Nacional do México confirmou que os abalos começaram por volta das 9h (horário local). Nas redes sociais, moradores da capital compartilharam registros dos tremores. Imagens mostram prédios balançando e móveis se deslocando dentro das residências. Em pontos específicos da cidade, árvores caíram sobre carros estacionados.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) emitiu um alerta amarelo devido ao sismo. Até o momento, segundo autoridades mexicanas, não há confirmação de mortes decorrentes dos tremores. O epicentro foi registrado a uma profundidade de 35 km, considerada rasa para este tipo de fenômeno, o que faz com que a força do impacto seja sentida com mais vigor na superfície.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, participava de um evento sobre turismo no momento do ocorrido. A mandatária precisou interromper o discurso, após os fortes tremores atingirem o local da cerimônia.
Os terremotos são medidos pela escala Richter, para medir a magnitude com base nas ondas sísmicas geradas por eles. Criada em 1935, a escala não tem um valor mínimo ou máximo, mas normalmente a magnitude dos terremotos vão de uma escala de 1 a 10, sendo 10 correspondente aos terremotos de maior magnitude.
