Trump afirma que os dias de Maduro no poder estão contados

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que acredita que o tempo de Nicolás Maduro na presidência da Venzuela está chegando ao fim, mas se recusou a dizer se os Estados Unidos estão se preparando para uma ação militar em solo venezuelano.

“Eu diria que sim. Acho que sim”, disse Trump quando questionado se os dias de Maduro como presidente estão contados, durante uma entrevista ao programa “60 minutes”, da CBS, neste domingo (2).

Quando pressionado sobre relatos de possíveis ataques dentro da Venezuela, Trump se recusou a confirmá-los ou negá-los.

“Quer dizer, não estou dizendo que é verdade ou mentira”, disse ele.

“Não vou dizer o que vou fazer com a Venezuela, se vou fazer ou não”, acrescentou o presidente americano.

A entrevista foi repostada pelo perfil oficial da Casa Branca na rede social X:

Mais cedo, Trump descartou a ideia de os Estados Unidos caminharem para uma guerra com a Venezuela após um significativo aumento da presença militar perto da costa do país.

“Duvido. Não acho que vá acontecer”, disse o presidente.

Nos últimos dois meses, as forças armadas dos EUA têm realizado ataques constantes contra embarcações supostamente envolvidas no narcotráfico em águas internacionais.

Fonte: CNN

