Trump afirma que os dias de Maduro no poder estão contados
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que acredita que o tempo de Nicolás Maduro na presidência da Venzuela está chegando ao fim, mas se recusou a dizer se os Estados Unidos estão se preparando para uma ação militar em solo venezuelano.
“Eu diria que sim. Acho que sim”, disse Trump quando questionado se os dias de Maduro como presidente estão contados, durante uma entrevista ao programa “60 minutes”, da CBS, neste domingo (2).
Quando pressionado sobre relatos de possíveis ataques dentro da Venezuela, Trump se recusou a confirmá-los ou negá-los.
“Quer dizer, não estou dizendo que é verdade ou mentira”, disse ele.
“Não vou dizer o que vou fazer com a Venezuela, se vou fazer ou não”, acrescentou o presidente americano.
A entrevista foi repostada pelo perfil oficial da Casa Branca na rede social X:
Mais cedo, Trump descartou a ideia de os Estados Unidos caminharem para uma guerra com a Venezuela após um significativo aumento da presença militar perto da costa do país.
“Duvido. Não acho que vá acontecer”, disse o presidente.
Nos últimos dois meses, as forças armadas dos EUA têm realizado ataques constantes contra embarcações supostamente envolvidas no narcotráfico em águas internacionais.
Fonte: CNN
Polícia Federal envia lancha tática blindada a Belém para reforçar segurança da COP30
Embarcação será usada pelo Comando de Operações Táticas em ações de alto risco nas áreas portuárias e ribeirinhas
Chegou neste domingo (2) a Belém uma lancha tática blindada da Polícia Federal (PF), operada pelo Comando de Operações Táticas (COT). O equipamento será empregado em ações de alto e altíssimo risco durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá na capital paraense em 2026.
A embarcação faz parte do esquema de segurança preventiva montado para a conferência, com atuação voltada a áreas portuárias e ribeirinhas de Belém. As operações poderão ocorrer de forma pontual durante deslocamentos oficiais e em locais considerados sensíveis do evento. A iniciativa integra o plano de segurança aérea, terrestre e fluvial elaborado especialmente para a COP30.
Funções da lancha tática
Retomada de navios civis em casos de ameaça ou invasão;
Abordagens de alto risco em áreas ribeirinhas e portuárias;
Acompanhamento e escolta de autoridades com nível máximo de proteção (nível 5).
Além disso, a lancha poderá servir como plataforma de infiltração para mergulhadores táticos do COT, que estarão prontos para atuar em situações críticas — como eventuais ameaças terroristas envolvendo embarcações ou estruturas ligadas às atividades da COP30.z
Facção do Amazonas paga até R$ 150 mil por abrigo em redutos do crime no Rio, revela Estadão
Integrantes da alta cúpula do Comando Vermelho (CV) com atuação na Amazônia estão pagando valores que variam de R$ 50 mil a R$ 150 mil por mês para se refugiar em comunidades controladas pela facção no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. As informações são de relatórios de inteligência obtidos com exclusividade pelo Estadão.
O valor inclui o “aluguel” dos esconderijos e até escolta armada para garantir a segurança dos foragidos e evitar ações policiais. Segundo a apuração, criminosos de outros estados — como Pará e Ceará — também adotam a mesma estratégia, mantendo o comando de suas quadrilhas à distância, em uma espécie de “home office do crime”.
Os complexos do Alemão e da Penha, redutos do Comando Vermelho, também abrigam treinamentos de tiro e articulações internas entre faccionados de diferentes regiões do país.
“Chamamos lá (Penha e Alemão) até de ‘condomínio do crime’”, afirmou ao Estadão o secretário de Segurança do Amazonas, Marcus Vinícius Almeida. “O Comando Vermelho no Amazonas tem 13 líderes. A informação que temos é de que os 13 estão na Penha ou no Alemão.”
